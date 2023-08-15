АО «НПО Энергомаш» отправило заказчику опытный образец камеры сгорания для ПД-8
АО «НПО Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отправило заказчику третий опытный образец камеры сгорания для первого авиационного двигателя полностью отечественного производства ПД-8 для всех российских самолетов Sukhoi superjet (SSJ-New).
Опытные образцы поставляются в рамках договора с АО «ОДК-Пермские моторы», заключенным год назад — в августе 2022 года.
Передача первого образца камеры состоялась ранее — в мае. Последний, шестой, образец Энергомаш поставит осенью текущего года.
Также специалисты НПО Энергомаш готовятся к запуску серии — 12-и камер сгорания полного изготовления для авиадвигателей ПД-8. Запуск серии пройдет в опережающем режиме.
Справка:
25 января 2023 года Энергомаш получил лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Она необходима в рамках проведения работ по действующему соглашению с Объединенной двигателестроительной корпорацией на производство камер сгорания ПД-8 для российских самолетов Sukhoi superjet (SSJ-New) с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций.
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