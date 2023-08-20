Владимирская компания по производству систем отопления идёт на рекорд

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Промышленная группа «Роял Термо» установила абсолютный рекорд продаж алюминиевых и биметаллических радиаторов — свыше 1 600 000 секций за месяц. Такого количества достаточно для отопления более 70 000 квартир. Рост составил более 50% к июлю прошлого года и свыше 30% по сравнению с первыми семью месяцами 2022 года.

В тройку самых продаваемых серий секционных радиаторов на российском рынке сегодня входят:

— Biliner — абсолютный лидер благодаря оригинальному современному дизайну и самому широкому выбору моделей (биметаллические и алюминиевые радиаторы в 3 цветах, высотой 500 и 350 мм, боковое и нижнее подключение);

— Indigo — сверхмощные алюминиевые и биметаллические радиаторы с уникальной конструкцией верхней части секции, создающей обратную конвекцию и эффект тепловой завесы. Фантастический рост продаж: алюминиевые +72% и биметаллические +49% по сравнению с 2022 годом.

— Revolution — традиционный лидер продаж благодаря широкому модельному ряду и идеальному соотношению цены и качества.

Отметка в 1,6 млн проданных секций — абсолютный рекорд не только в истории компании, но и лучший показатель на всём российском рынке отопительного оборудования.

«Роял Термо» — крупнейший производитель на рынке систем отопления и водоснабжения Евразии, с собственной штаб-квартирой, конструкторским бюро, дизайн-студией и заводами в России. В 2014 году во Владимирской области был запущен первый завод «Роял Термо» по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Сейчас производство ведётся на 3 заводах.

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Фото — https://news.my...index/290941107