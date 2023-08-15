«Росэлектроника»: новые возможности для контрбатарейной борьбы

Холдинг «Росэлектроника» и «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех совместно с Рособоронэкспортом представили на форуме «Армия-2023″ перспективную систему контрбатарейной борьбы.

© ruselectronics.ru

Она позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 км позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, а затем с использованием автоматизированных средств управления огнем в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение.

В состав технического решения входят автоматизированный артиллерийский комплекс звукотепловой разведки „Пенициллин“ и комплекс управления огнем артиллерии „Планшет-А“. В качестве средств поражения в комплексе могут быть использованы любые артиллерийские системы и РЗСО, находящиеся на вооружении.

Разработанный входящим в „Росэлектронику“ НИИ „Вектор“ комплекс „Пенициллин“ предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, РСЗО, зенитных и тактических ракет. В отличие от подобных систем комплекс работает не на принципах радиолокации, а совмещая тепловую и звуковую разведку, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление.

„Пенициллин“ фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов артиллерии и разрывов снарядов, а затем наносит их на электронную карту. Сопряженный с „Пенициллином“ комплекс управления огнем артиллерии „Планшет-А“ разработки ВНИИ „Сигнал“ (входит в „Высокоточные комплексы“) обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления артиллерии противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты.

„Планшет-А“ может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе и смешанного типа. „Планшет — А“ обеспечивает оперативное управление и ведение контрабатарейной борьбы, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта», — отметил генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

«Своевременное обнаружение противника и оперативная передача данных для огневого поражения целей — залог достижения огневого превосходства. Использование сопряженных систем разведки и управления артиллерийским подразделением в режиме реального времени существенно повышает возможности артиллерийских подразделений», — заявил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.