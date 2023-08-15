Холдинг «Росэлектроника»: комплекс мониторинга загрузки стволов КА спутниковой связи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые показал на форуме «Армия-2023» комплекс мониторинга загрузки стволов космических аппаратов спутниковой связи.

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Новое решение контролирует приемо-передающие тракты спутников с обработкой сигнала на борту.

Оно служит для непрерывного сбора и отображения статистических данных о занятости частотных каналов. Эта информация необходима, чтобы следить за дисциплиной связи и оптимизировать работу спутниковых каналов. На форуме демонстрируется работа комплекса в режиме реального времени через космический аппарат «Меридиан».

Стволы — это основные элементы космического аппарата, отвечающие за ретрансляцию сигнала. Дисциплина связи — точное соблюдение установленных режимов работы, правил установления и ведения связи по соответствующим каналам.

Существующие системы мониторинга способны контролировать загрузку стволов космических аппаратов, работающих в режиме прямой ретрансляции сигнала. Комплекс оборудования, разработанный входящим в «Росэлектронику» НПЦ «Вигстар», осуществляет мониторинг систем спутниковой связи, в которых применяется обработка сигнала на борту. Аппараты с бортовой обработкой сигнала позволяют организовать прямую помехозащищенную связь между пользователями в режиме «каждый с каждым».

Комплекс оборудования, представленный на выставке, состоит из сетевого оборудования и антенного поста. Он собирает, обрабатывает и отображает оперативную информацию о загрузке стволов космических аппаратов спутниковой связи, измеряет параметры спутниковых линий связи и контролирует подключения к ним. Аппаратура взаимодействует с космическими аппаратами Единой системы спутниковой связи второго и третьего этапов (ЕССС-2 и ЕССС-3), а также Единой космической системы (ЕКС).

«Мониторинг стволов космических аппаратов с обработкой сигнала на борту представляет серьезную сложность — такие приемо-передающие тракты для наземных служб представляют собой „черный ящик“. Наш новый комплекс оборудования круглосуточно и непрерывно отображает занятость частотных каналов в режиме с обработкой сигнала на борту. Эти данные позволяют контролировать качество связи, собирать статистику и оптимизировать работу спутниковых каналов. Представленное оборудование может применяться как гражданскими структурами, так и в центрах управления и планирования связи силовых ведомств», — рассказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович.