Новый мост через Обь в Сургуте готов к установке пролётов

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Вторая по объёму и стоимости стройка в России, после трассы Москва — Казань, идёт с опережением. Новый мост через Обь в Сургуте готов уже почти на четверть (22%). Так как работы продвигаются быстро, правительство Югры решило досрочно выделить 6,2 млрд рублей, запланированных на 2024-2025 годы. В конце сентября — начале октября строители начнут устанавливать пролётные строени.

Порядка 600 строителей и 300 единиц техники работают сегодня не покладая рук и не жалея гусениц, чтобы построить второй мост через реку Обь в срок. Самая главная стройка Югры идет с опережением графика на 5%. Оно и понятно, переправой занимаются профессионалы, которые успели себя зарекомендовать еще много лет назад. Среди них отряд «Мостострой-11». Компания возводила в начале нулевых еще первый автодорожный вантовый мост через реку Обь.

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Сегодня строители подошли к одному из самых важных этапов — установке пролётных строений. К 2025 году все опоры уже должна соединить железобетонная лента, тогда же будет готово и дорожное покрытие. А пока рабочие думают о другом не менее серьезном периоде — о холодной сибирской зиме, к которой готовиться нужно заранее. В работе на реке остаются пятая, шестая, седьмая и восьмая опоры, необходимо поднять тела опор выше отметки ледостава, чтобы была возможность работать зимой.

Всего до 2025 года рабочим предстоит выполнить колоссальный объем работы: участок автодороги 44,5 км., 1 700 м — основной мост через реку Обь, семь искусственных сооружений, две транспортные развязки, четыре малых моста и ещё одна дорога в 43 км.

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Новый мостовой переход длиной около двух тысяч метров соединит два берега Оби и разгрузит существующий мост. Также он будет частью Северного широтного коридора — строящайся автомобильной дороги на Урале и в Западной Сибири, которая должна соединить Пермь, Чусовой, Качканар, Ивдель, Ханты-Мансийск, Пойковский, Нефтеюганск, Сургут, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Стрежевой, Томск.