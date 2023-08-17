Завершена установка первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове

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ПAO «НОВАТЭК» сообщило о завершении установки на подготовленное морское основание в акватории терминала «Утренний» на Гыданском полуострове линии сжижения газа на основании гравитационного типа — первой очереди крупнотоннажного завода СПГ «Арктик СПГ 2». Начинается подключение технологической линии к береговым объектам добычи газа для завершения пуско-наладки и запуска производства СПГ.

Технологическая линия мощностью 6,6 млн т СПГ в год была отбуксирована морем из Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области на полуостров Гыдан и установлена на подготовленное морское основание в прибрежной зоне. Уникальная морская операция по буксировке платформы была завершена всего за 22 дня. Платформа имеет вес 640 тыс. т и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли, ее длина составляет 330 м, ширина — 152 м и высота — 90 м.

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Линия состоит из бетонного основания гравитационного типа с резервуарами хранения СПГ и газового конденсата, на которое смонтированы модули верхних строений с технологическим оборудованием для производства и отгрузки СПГ и стабильного газового конденсата.

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Завершён важный этап реализации проекта «Арктик СПГ 2» — морская буксировка полностью собранной на ЦСКМС технологической линии СПГ и её установка в терминале «Утренний». Применяемая инновационная концепция строительства на основаниях гравитационного типа позволяет обеспечить быстрый ввод новых мощностей по сжижению газа и снизить капитальные затраты. Уникальным преимуществом производственной базы ЦСКМС в Мурманской области является возможность серийно производить линии сжижения: сейчас идёт поздняя стадия строительства второй линии проекта «Арктик СПГ 2» и начинается работа по бетонному основанию уже третьей линии.