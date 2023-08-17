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Агропром и пищевая промышленность

В Ростовской области собран самый большой урожай ранних зерновых за историю региона

 © dairynews.today

Компания по уборке ранних зерновых культур почти завершена в Ростовской области.

«В хозяйствах Дона собрано более 15 млн тонн, средняя урожайность — 44 ц/га. В ближайшие дни цифра еще может уточняться, но теперь только в большую сторону. Такого урожая донские хлеборобы не собирали никогда, за всю историю», — сообщил глава региона.

Ростовская область в прошлом году собрала более 14,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 12,7% больше, чем в 2021 году, при средней урожайности 42,2 ц/га.
Источник: https://dairynews.today/news/v-rost...-sobran-samyy-bolshoy-urozhay-.html

урожай 2023, Ростовская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    17.08.2316:44:08

    Одна только Ростовская область произвела зерна больше, чем вся Румыния.

    Какие гигантские перспективы открывают необъятные просторы России…

    #1267293
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      17.08.2318:40:32

      Этот результат радует еще потому что в этом году в этом регионе страны имели место всякие погодные проишествия.

      #1267301
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