В Ростовской области собран самый большой урожай ранних зерновых за историю региона
Компания по уборке ранних зерновых культур почти завершена в Ростовской области.
«В хозяйствах Дона собрано более 15 млн тонн, средняя урожайность — 44 ц/га. В ближайшие дни цифра еще может уточняться, но теперь только в большую сторону. Такого урожая донские хлеборобы не собирали никогда, за всю историю», — сообщил глава региона.
Ростовская область в прошлом году собрала более 14,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 12,7% больше, чем в 2021 году, при средней урожайности 42,2 ц/га.
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