Тихоокеанская железная дорога проложена уже на треть

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Компания «ЭЛСИ» сообщила о строительстве 200 км железной Тихоокеанской железной дороги. Как следует из заявления компании, к началу августа 2023 года со стороны Эльгинского угольного месторождения уложено 140 км, со стороны мыса Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края — 60 км.

Общая протяженность Тихоокеанской железной дороги составит 531 км. Решение о строительстве принято в связи с наращиванием темпов добычи: к 2025 году «Эльгауголь» рассчитывает выйти на объемы 45 млн тонн угля ежегодно. Поставки угля по железной дороге составят до 30 млн тонн угля.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Строительство Тихоокеанской железной дороги началось в 2022 году. Дорога соединит Эльгинское месторождение в Якутии и угольный порт «Эльга» в Хабаровском крае.

В рамках строительства порта будет построен терминал по загрузке/разгрузке судов и ж/д вагонов с устройством пятикилометровой конвейерной линии между ними, а также склада для хранения угля в портовой зоне.

— Сейчас в строительстве задействовано около 4 тысяч человек и свыше 550 единиц различной техники. По завершению укладки дороги на обслуживании линии и морского порта работу получат более 3 тысяч человек, — уточнила руководитель пресс-службы управляющей компании «ЭЛСИ» Анастасия Харитонова.

Дорога выйдет на мыс Манорский в Охотском море, где строится вся инфраструктура порта «Эльга», который запустит терминалы к 2025 году.

Общая протяжённость дороги составит 531 км, а с учётом 18 разъездов и 3 станций — 626 км. На линии будут работать 15 тепловозов и 1200 вагонов подвижного состава. Ожидаемое суточное движение — 18 пар грузовых поездов в сутки.

Инвестиции в проект составляют 146 млрд рублей. После строительства ТЖД общая протяженность железной дороги, принадлежащей компании, включая ж/д ветку Эльга-Улак, составит около 1300 км.

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Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес