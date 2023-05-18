Железная дорога к Охотскому морю. Что нового
Как сообщил глава Хабаровского края, построено 100 из 486 км Тихоокеанской железной дороги, что ведёт с Эльгинского каменноугольного месторождения к Охотскому морю.
Одновременно на берегу Охотского моря строится порт на 30 млн тонн в районе Чумикана.
Сейчас на стройке работает 3 тыс. человек. Закончить строительство планируется в 2024 году.
Инвестиции в проект оцентиваются в 140 миллиардов рублей.
Как сообщалось ранее, порт Эльга строится для экспорта угля с Эльгинского разреза в Якутии. Ранее планировалось, что железную дорогу Эльга — Чумикан построят в 2025 году. Тогда же должен заработать специализированный морской терминал.
Создание инфраструктуры ООО «Порт Эльга» пройдет в несколько этапов. На первом терминал сможет переваливать 5 млн тонн угля в год, в дальнейшем он будет выходить на отгрузку в 12 млн, 20 млн и 30 млн тонн.
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18.05.2317:35:42
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