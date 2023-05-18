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Дорожное строительство

Железная дорога к Охотскому морю. Что нового

 © rcbc.ru

Как сообщил глава Хабаровского края, построено 100 из 486 км Тихоокеанской железной дороги, что ведёт с Эльгинского каменноугольного месторождения к Охотскому морю.

Одновременно на берегу Охотского моря строится порт на 30 млн тонн в районе Чумикана.

Сейчас на стройке работает 3 тыс. человек. Закончить строительство планируется в 2024 году.

Инвестиции в проект оцентиваются в 140 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, порт Эльга строится для экспорта угля с Эльгинского разреза в Якутии. Ранее планировалось, что железную дорогу Эльга — Чумикан построят в 2025 году. Тогда же должен заработать специализированный морской терминал.

Создание инфраструктуры ООО «Порт Эльга» пройдет в несколько этапов. На первом терминал сможет переваливать 5 млн тонн угля в год, в дальнейшем он будет выходить на отгрузку в 12 млн, 20 млн и 30 млн тонн.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._more_zavershitsya_v_2024_godu.html

железная дорога, Хабаровский край
  • Нет аватара srozmirovich
    18.05.2317:35:42

    В конце 2022 года было 80 км. Прошло 5 месяцев — еще 20 построили. Такими темпами до конца 2024 г. 486 км никак не осилить. Или дальше проще рельеф и другие условия? Хотя я лично за них очень болею. Тихо, без шума и бюджетных денег частный бизнес решает большую государственную задачу.    

    #1262509
    • Badassgoliath Badassgoliath
      18.05.2318:01:54

      Или дальше проще рельеф и другие условия?

      Рельеф, климат, гидрология, сейсмология — чуть ли не всё против в тех местах. Будь там благоприятные условия — так Дальний Восток уже и безо всяких госпрограмм был бы заселён и застроен. Причём ещё до прихода туда русских.

      #1262513
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    18.05.2320:40:52

    По сообщениям печати прорабатывается развитие железной дороги в сторону Охотска и Магадана вдоль побережья Охотского моря. Там на тысячи километров нет ни одной живой души. Суровый край небывалого величия,с богатейшими недрами, первозданной экологией и фантастическими биорессурсами.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~20:47 18.05.23
    #1262523
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