Медцентр для детей с онкозаболеваниями открылся в Екатеринбурге

© sdelanounas.ru

В Екатеринбурге состоялось открытие медицинского центра для детей, которые больны онкологическими заболеваниями. Центр создали на базе Областной детской клиники.

В центр будут приниматься дети с Урала, Дальнего Востока и из Новосибирска. В строительство и оборудование центра вложились меценаты на сумму 300 миллионов рублей. Всех благотворителей данного проекта глава Свердловской области наградил грамотами, рассказали в Департаменте информполитики региона.

Площадь медцентра — 4200 квадратных метров. В нем оборудовали более 30 комнат «Мать и дитя», палаты для дневного стационара, рассчитанные на двух людей, школьный класс и зоны для игр. Здесь после операций детям будут оказываться поддержка и уход.

Медицинское учреждение начали строить 1 июня 2022 года.

Напомним, в июле 2023 года в филиале областного онкологического диспансера Нижнего Тагила состоялось открытие новых кабинетов линейного ускорителя и МРТ.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

https://www.ura..._medium=desktop