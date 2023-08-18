Медцентр для детей с онкозаболеваниями открылся в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоялось открытие медицинского центра для детей, которые больны онкологическими заболеваниями. Центр создали на базе Областной детской клиники.
В центр будут приниматься дети с Урала, Дальнего Востока и из Новосибирска. В строительство и оборудование центра вложились меценаты на сумму 300 миллионов рублей. Всех благотворителей данного проекта глава Свердловской области наградил грамотами, рассказали в Департаменте информполитики региона.
Площадь медцентра — 4200 квадратных метров. В нем оборудовали более 30 комнат «Мать и дитя», палаты для дневного стационара, рассчитанные на двух людей, школьный класс и зоны для игр. Здесь после операций детям будут оказываться поддержка и уход.
Медицинское учреждение начали строить 1 июня 2022 года.
Напомним, в июле 2023 года в филиале областного онкологического диспансера Нижнего Тагила состоялось открытие новых кабинетов линейного ускорителя и МРТ.
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