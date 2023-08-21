Росатом приступил к основному этапу сооружения АЭС «Пакш-2» (Венгрия)

21 августа 2023 года генеральный подрядчик проекта АЭС «Пакш-2» АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+.

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Подрядчиком — венгерской компанией «Duna Aszfalt Kft.» — начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим 6 блоком. А компания Bauer Magyarország Kft. приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства.

Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС «Пакш-2» — Paks II. Nuclear Power Plant Ltd. выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства.

Работа по выемке грунта в котловане под будущим 6 блоком до — 5 метров — это лишь начало огромной работы, но даже она по истине грандиозная, площадь занимает территорию четырех футбольных полей, а объем грунта, который будет удаляться — около 1 млн кубометров. По плану данная работа на площадке 6 блока будет проведена до конца осени этого года.

Полученное разрешение о переходе к работам второго, основного, этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования, как на российских предприятиях, так и на предприятиях — партнерах Росатома. Сегодня от имени Атомстройэкспорта были даны указания производителям о запуске такого производства.Переход Проекта АЭС в основную стадию позволяет начать строительство всех основных зданий и сооружений. На новом этапе потребуется значительное увеличение персонала, машин и оборудования. Интенсивность работ на проекте будет последовательно расти.

К участию в проекте АЭС «Пакш-2» проявляют большой интерес венгерские и европейские компании, а также компании из третьих стран. Экономика Венгрии получит в итоге не только надежный источник электрогенерации, но и мультипликативный эффект от значительных налоговых поступлений, создания новых рабочих мест, только в период сооружения станции около 10 тысяч, а российская промышленность большое количество заказов для производства оборудования.

Справка:

Проект АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения 3+ реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. В августе 2022 года была получена основная лицензия на сооружение АЭС «Пакш-2». Лицензия на строительство такого типа энергоблоков была впервые выдана на территории Европейского Союза. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие новых блоков венгерским и европейским нормам безопасности. Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Пакш» 60 лет. Подрядчиком является Управляющая компания Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ). В настоящий момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Станция вырабатывает более 50% электроэнергии, производимой в Венгрии.

© ase-ec.ru

© ase-ec.ru