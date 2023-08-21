В Ярославской области сдан новый плавучий причал для Толгского монастыря
В Ярославле у Толгского монастыря открылся новый плавучий причал.
— Причал выполнен в одном стиле с архитектурным ансамблем монастыря, имеет такие же элементы оформления, художественную подсветку, поэтому станет украшением наших волжских берегов в любое время суток, — сказал губернатор Михаил Евраев.
— Но главная цель его установки — это, конечно, развитие водной транспортной инфраструктуры, повышение удобства пассажиров и безопасности перевозок.
Внешний вид причала, который вмещает в себя одновременно до 50 пассажиров, соответствует архитектуре Толгской обители. На шпиле крыши установлена фигура ангела, также дебаркадер украшен гербом города и изображением монастыря. В разработке и согласовании проекта принимала участие Ярославская митрополия.
Напомним, строительство причала профинансировало правительство Ярославской области — стоимость составила 28 миллионов рублей.
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21.08.2317:07:24