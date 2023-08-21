«Роснефть» увеличила добычу газа на Сузунском месторождении
Компания «РН-Ванкор» (входит в НК «Роснефть») приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения в рамках реализации проекта «Восток Ойл».
Суточный объем добычи составляет около 1,8 млн м3 газа. Добываемый газ после необходимой подготовки направляется по межпромысловому газопроводу протяженностью 79 км на Ванкорский производственный участок.
В рамках реализации газовой программы на Сузунском производственном участке продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 млрд м3 в год. На установке будет вестись подготовка до товарного качества смеси природного и попутного нефтяного газа, поступающих со скважин, а также с установки подготовки нефти. Все это позволит уже до конца 2023 года достичь 100% уровня полезного использования ПНГ на Сузунском месторождении.
На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера через Единую систему газоснабжения страны в адрес потребителей отправлено более 46 млрд м3 товарного газа.
Проект «Восток Ойл» предусматривает уже на этапе проектирования 100% использование ПНГ. Сырье пойдет в основном на выработку электроэнергии на газотурбинных электростанциях «Восток Ойл» общей мощностью 3,5 ГВт. Полная утилизация попутного нефтяного газа обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.
Справка:
«Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база — 6,5 миллиардов тонн малосернистой нефти. В проект «Восток Ойл» входит 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского (включает Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения) и Пайяхского кластеров.
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