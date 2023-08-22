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Армия и Флот

«Пенициллин» — комплекс звукотепловой разведки представили на «Армии-2023

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/PNDVb11tMPk

Канал Mashnews расскажет о принципе работы, составе и технических характеристиках комплекса «Пенициллин», способного обнаруживать артиллерийские позиции противника на расстоянии до 40 километров, определяя их точные координаты и выдавая целеуказания на поражение. В состав комплекса, разработанного в «НИИ «Вектор», входит и автоматизированная система управления огнем артиллерии «Планшет-А»

В этом выпуске:

00:00 — вступление ведущего

00:27 — комментарий главного конструктора комплекса «Пенициллин»

00:47 — информация о составе комплекса

01:10 — графическая демонстрация принципа работы комплекса

02:14 — о тепловой системе в составе комплекса

03:10 — о «Планшете А» и автоматизированном рабочем месте командира (АРМ)

03:57 — комментарий ведущего научного сотрудника ВНИИ «Сигнал»

04:32 — технические характеристики комплекса

05:27 — информация об основных преимуществах системы

06:08 — резюме выпуска
Источник: https://www.youtube.com/@mashnewstv

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