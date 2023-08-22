«Пенициллин» — комплекс звукотепловой разведки представили на «Армии-2023
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Канал Mashnews расскажет о принципе работы, составе и технических характеристиках комплекса «Пенициллин», способного обнаруживать артиллерийские позиции противника на расстоянии до 40 километров, определяя их точные координаты и выдавая целеуказания на поражение. В состав комплекса, разработанного в «НИИ «Вектор», входит и автоматизированная система управления огнем артиллерии «Планшет-А»
В этом выпуске:
00:00 — вступление ведущего
00:27 — комментарий главного конструктора комплекса «Пенициллин»
00:47 — информация о составе комплекса
01:10 — графическая демонстрация принципа работы комплекса
02:14 — о тепловой системе в составе комплекса
03:10 — о «Планшете А» и автоматизированном рабочем месте командира (АРМ)
03:57 — комментарий ведущего научного сотрудника ВНИИ «Сигнал»
04:32 — технические характеристики комплекса
05:27 — информация об основных преимуществах системы
06:08 — резюме выпуска
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