Независимый от «Ростеха» новый авиадвигатель. АПД-520 «Лидер» для самолётов S7-Tango

Независимый от «Ростеха» новый авиадвигатель. Летом 2025 года компания S7 Group планирует провести серию испытаний авиационного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер» для самолётов S7-Tango, созданного инженерами конструкторского бюро компании. В 2026 году предполагается начать серийное производство этого мотора, сообщили «Ведомости». Как устроен АПД-520 «Лидер» и действительно ли он способен заменить западные аналоги? Что стоит за идеей собственного моторостроения — технологическая необходимость, импортозамещение или ставка на новую экономику малой авиации? Разберемся в этом выпуске.

В этом выпуске:

0:00 — компания S7 Group планирует провести серию испытаний АПД-520 «Лидер»

0:32 — представитель S7 Group сообщил о планах изготовить не менее 30 таких двигателей

0:52 — идея создания собственного поршневого двигателя для малой авиации

1:23 — конструкторы S7 Group опираются на метод обратного инжиниринга

1:53 — готовить серийное производство «Лидера» планируется на площадках S7 Technics

2:16 — АПД‑520 станет сердцем нового четырёхместного самолёта Tango

2:52 — интерес к новому самолёту уже проявляют Минтранс и Росавиация

3:17 — параллельно специалисты ЦИАМ развивают семейство поршневых моторов

3:45 — мнение аналитиков

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