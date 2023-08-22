В подмосковном Клину открылось новое предприятие по производству сэндвич-панелей

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Площадь производственого корпуса и вспомогательных строений составила 11,7 тыс. м2.

На его постройку было инвестировано более 200 млн рублей.

Построен завод на территории индустриального парка «Клин». Производственные мощности завода позволяют изготавливать более 1 млн кв.м сэндвич-панелей в год, поэтому предприятие готово расширяться, запуская вторую смену. Сейчас здесь активно ищут сотрудников. Зарплата достойная, обучение на месте. Главное желание работать.

Построено предприятие благодаря «Новосибирскому заводу сэндвич-панелей», решившему расширяться. Подмосковный Клин был выбран из-за удобного расположения на трассах «Москва — Санкт-Петербург». Заказчиками предприятия являются ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», «ТЭК Мосэнерго», ПАО АК «Алроса», ООО «Сибур», ПАО «ГМК «Норильский никель» и другие.