Поколение 4+. Как создаётся проект «Прорыв»

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В Северске идёт строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК). Его «сердцем» станет реактор БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем. Уникальное оборудование позволит вовлечь в ядерный топливный цикл энергетический плутоний и обеднённый уран, что значительно расширит возможности и эффективность атомной энергетики будущего. О том, как создаётся проект «Прорыв» — специальный репортаж Елены Битюковой.