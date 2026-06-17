На стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске залили фундамент под турбоагрегат. За сутки строители уложили 578 кубометров тяжёлого бетона.

Фундамент получился не просто мощным, а с виброизоляцией — в нём установили 36 пружинных элементов. Они снизят нагрузку от работающей турбины на колонны и соседнее оборудование. Через две недели бетон наберёт прочность, и начнётся следующий этап: монтажники установят опорные закладные плиты для турбины и генератора, которые потом зальют безусадочным раствором.

Завершающий этап запланирован через месяц. А осенью строители приступят к монтажу самого силового оборудования — турбины и генератора мощностью 300 МВт, рассказали в Росатом.

Параллельно идёт сооружение «ядерного острова». К концу прошлого года строители смонтировали оболочку центральной полости реактора, где будет находиться активная зона, а также оболочки периферийной полости для парогенераторов и циркуляционных насосов свинцового теплоносителя. В ближайшее время пространство между полостями зальют жаростойким бетоном — он обеспечит конструктивную прочность границы первого контура, а также тепловую и радиационную защиту.