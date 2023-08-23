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Видеоблог

Космический дизайн для РОС

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/YwGLLiKZxAM

С февраля студенты Строгановки по заданию Роскосмоса и РКК «Энергия» работали над проектом интерьера базового модуля Российской орбитальной станции (РОС). Часть предложенных решений в итоге войдёт в её эскизный проект. С ними можно ознакомиться на открывшейся выставке в Музее архитектуры имени А. В. Щусева.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YwGLLiKZxAM

видеоблог, космонавтика, космическая станция, РОС, Роскосмос
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