Космический дизайн для РОС

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С февраля студенты Строгановки по заданию Роскосмоса и РКК «Энергия» работали над проектом интерьера базового модуля Российской орбитальной станции (РОС). Часть предложенных решений в итоге войдёт в её эскизный проект. С ними можно ознакомиться на открывшейся выставке в Музее архитектуры имени А. В. Щусева.