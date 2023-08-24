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Своими глазами

МЦД-3: своими глазами

МЦД-3: своими глазами.

Схема МЦД-3Схема МЦД-3 © Фото из открытых источников

Предлагаю вашему вниманию небольшой отчёт о поездке по МЦД-3.

Общая информация по МЦД-3:

— длина МЦД-3 — 85 км;

— количество станций на момент запуска — 38;

— время работы 5:30-1:00.

Итак, начнём с начала.

Покупка билетов на проезд по МЦД-3 может быть осуществлена как в обычной кассе, так и с использованием специальных автоматов. Поскольку я пользуюсь социальной картой, то воспользовалься любезно предоставленным мне автоматом.

Кассовый аппаратКассовый аппарат © Фото из открытых источников

Выбираем пункт следования, кладём карту (социальную или, возможно Тройка), далее следуем по подсказкам на экране. Информация записывается на карту и можно идти к турникетам.

ТурникетТурникет © Фото из открытых источников

Собственно, турникет. 13 секунд. Надо успеть:).

Заходим на платформу. Напоминание, ну если что. Если вы до сих пор не поняли куда вы попали.

Вход на платформуВход на платформу © Фото из открытых источников

На самой платформе текущая, актуальная информация. Промахнуться мимо нужного электропоезда, практически, невозможно. Вместе с поездами МЦД-3 курсируют и обычные электропоезда, по маршруту Октябрьской ЖД.

Электронное инфотаблоЭлектронное инфотабло © Фото из открытых источников

Здесь мы видим приходящую Тверскую электричку. Пропускаем. Нам туда не надо.

На самой платформе достаточно нужной информации, в разном виде.

Расписание в печатном виде.

Обычное расписаниеОбычное расписание © Фото из открытых источников

5-10 минут между электропоездами, Карл. Для меня, большую часть своей жизни проездившему по Октябрьской ЖД, это фантастика. Что называется, пришёл-поехал, можно не смотреть на расписание и часы.

Электронное расписание.

Электронное расписаниеЭлектронное расписание © Фото из открытых источников

Схема линии.

Схема линииСхема линии © Фото из открытых источников

Вот и наш поезд. Ждём с нетерпением.

Электронное инфотаблоЭлектронное инфотабло © Фото из открытых источников

МЦД-3 обслуживают 2 типа поездов. Это ЭГЭ2Тв «Иволга» и ЭП2Д. Я ездил на обоих, но об этом чуть позже.

Вот и наша Иволга.

ИволгаИволга © Фото из открытых источников

Внутри электропоезда, на табло и инфотабличках, текущая актуальная электронная и обычная информация по схеме движения и остановочным пунктам.

Электронное инфотаблоЭлектронное инфотабло © Фото из открытых источников

Электронное инфотаблоЭлектронное инфотабло © Фото из открытых источников

Электронное инфотаблоЭлектронное инфотабло © Фото из открытых источников

Электронное инфотаблоЭлектронное инфотабло © Фото из открытых источников

Стоимость проезда по зонамСтоимость проезда по зонам © Фото из открытых источников

Собственно, сам интерьер поезда Иволга достаточно комфортный. Если сравнивать по шумоизоляции, то это, где-то примерно, уровень Ласточки. Хотя, возможно, что это спорный момент. В общем, для меня было достаточно комфортно, хотя спинку кресел я бы, всё-таки, завалил чуть назад. Если ехать на дальние расстояния, то возможен дискомфорт в виду постоянного вертикального положения. Ну, это вкусовщина.

Иволга внутриИволга внутри © Фото из открытых источников

Компоновка поезда — полностью безтамбурная. Это очень удобно.

Иволга внутриИволга внутри © Фото из открытых источников

Что касается электропоезда ЭП2Д, то этот состав, на мой взгляд, чуть меннее комфортабельный. Хотя, сидеть в ЭП2Д мне было, почему-то, удобнее, чем в Иволге. Парадокс. Запишем в загадки:).

Вот, собственно, ЭП2Д.

ЭП2ДЭП2Д © Фото из открытых источников

И его интерьер.

ЭП2ДЭП2Д © Фото из открытых источников

Компоновка ЭП2Д — тамбурная, но всё-таки, ближе к безтамбурной и переходы между вагонами сделаны не так «кондово», как в электропоездах серий ЭР… и иже с ними, а очень удобно и на одном уровне.

Спасибо за внимание!

Общая оценка проекта МЦД-3 — отлично! Комфортно, удобно и стильно, модно, молодёжно!

транспорт, МЦД-3, своими глазами, Сделано у нас
  • Нет аватара srozmirovich
    24.08.2311:35:17

    Поезда МЦД, судя по расписанию, идут вперибивку с обычными электричками. Кто-нибудь знает, что грозит пассажиру, который едет по Тройке, если он нечаянно сядет на пригородную электричку до того же Крюково? Штраф / высадят на ближайшей станции / ничего?

    #1267601
    • Jorjio774 Jorjio774
      24.08.2312:05:46

      ДЕЙСТВУЮТ ЛИ БИЛЕТЫ МЦД В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ?

      Да. Билеты действуют в пригородных поездах (кроме экспрессов) на направлениях МЦД. Билеты МЦД дополняют уже существующее билетное меню — все текущие пригородные билеты сохраняют своё действие.

      ЦППК

      #1267605
  • Нет аватара bambambigaloSM
    25.08.2300:05:30

    Как принято на этом сайте, информация только положительная представлена. Но есть и минусы, а именно: 1. МЦД-3 не заходит на Ленинградский вкз,а мне надо туда. Часть электричек, видимо для выдерживания 5-10 мин интервала, ушло туда и доехать до вокзала стало сложнее. 2. По какой-то причине из Химок в Москву вместо 30 мин стало 40 мин на части электричек. Развожу руками. 3. Был абонемент рабочего дня на карте тройке+кошелёк для метро. По какой-то причине вместо подхватывания абонемента стали списываться деньги с кошелька. 4. Появились доп турникеты, но брошюр/плакатов с информацией нет. Выясняешь методом тыка за свой счёт. Таким образом, есть что допиливать.

    #1267638
  • Нет аватара siberia2012
    25.08.2310:28:44

    Для людей не бывавших в Москве, ну или заезжающих изредка, самое большое впечатление именно транспорт и городская инфраструктура. Меня лично очень впечатлил общественный транспорт и особенно электрички, очень круто, самый комфортный вид транспорта.

    #1267648
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