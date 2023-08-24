МЦД-3: своими глазами
МЦД-3: своими глазами.
Схема МЦД-3 © Фото из открытых источников
Предлагаю вашему вниманию небольшой отчёт о поездке по МЦД-3.
Общая информация по МЦД-3:
— длина МЦД-3 — 85 км;
— количество станций на момент запуска — 38;
— время работы 5:30-1:00.
Итак, начнём с начала.
Покупка билетов на проезд по МЦД-3 может быть осуществлена как в обычной кассе, так и с использованием специальных автоматов. Поскольку я пользуюсь социальной картой, то воспользовалься любезно предоставленным мне автоматом.
Кассовый аппарат © Фото из открытых источников
Выбираем пункт следования, кладём карту (социальную или, возможно Тройка), далее следуем по подсказкам на экране. Информация записывается на карту и можно идти к турникетам.
Турникет © Фото из открытых источников
Собственно, турникет. 13 секунд. Надо успеть:).
Заходим на платформу. Напоминание, ну если что. Если вы до сих пор не поняли куда вы попали.
Вход на платформу © Фото из открытых источников
На самой платформе текущая, актуальная информация. Промахнуться мимо нужного электропоезда, практически, невозможно. Вместе с поездами МЦД-3 курсируют и обычные электропоезда, по маршруту Октябрьской ЖД.
Электронное инфотабло © Фото из открытых источников
Здесь мы видим приходящую Тверскую электричку. Пропускаем. Нам туда не надо.
На самой платформе достаточно нужной информации, в разном виде.
Расписание в печатном виде.
Обычное расписание © Фото из открытых источников
5-10 минут между электропоездами, Карл. Для меня, большую часть своей жизни проездившему по Октябрьской ЖД, это фантастика. Что называется, пришёл-поехал, можно не смотреть на расписание и часы.
Электронное расписание.
Электронное расписание © Фото из открытых источников
Схема линии.
Схема линии © Фото из открытых источников
Вот и наш поезд. Ждём с нетерпением.
Электронное инфотабло © Фото из открытых источников
МЦД-3 обслуживают 2 типа поездов. Это ЭГЭ2Тв «Иволга» и ЭП2Д. Я ездил на обоих, но об этом чуть позже.
Вот и наша Иволга.
Иволга © Фото из открытых источников
Внутри электропоезда, на табло и инфотабличках, текущая актуальная электронная и обычная информация по схеме движения и остановочным пунктам.
Электронное инфотабло © Фото из открытых источников
Электронное инфотабло © Фото из открытых источников
Электронное инфотабло © Фото из открытых источников
Электронное инфотабло © Фото из открытых источников
Стоимость проезда по зонам © Фото из открытых источников
Собственно, сам интерьер поезда Иволга достаточно комфортный. Если сравнивать по шумоизоляции, то это, где-то примерно, уровень Ласточки. Хотя, возможно, что это спорный момент. В общем, для меня было достаточно комфортно, хотя спинку кресел я бы, всё-таки, завалил чуть назад. Если ехать на дальние расстояния, то возможен дискомфорт в виду постоянного вертикального положения. Ну, это вкусовщина.
Иволга внутри © Фото из открытых источников
Компоновка поезда — полностью безтамбурная. Это очень удобно.
Иволга внутри © Фото из открытых источников
Что касается электропоезда ЭП2Д, то этот состав, на мой взгляд, чуть меннее комфортабельный. Хотя, сидеть в ЭП2Д мне было, почему-то, удобнее, чем в Иволге. Парадокс. Запишем в загадки:).
Вот, собственно, ЭП2Д.
ЭП2Д © Фото из открытых источников
И его интерьер.
ЭП2Д © Фото из открытых источников
Компоновка ЭП2Д — тамбурная, но всё-таки, ближе к безтамбурной и переходы между вагонами сделаны не так «кондово», как в электропоездах серий ЭР… и иже с ними, а очень удобно и на одном уровне.
Спасибо за внимание!
Общая оценка проекта МЦД-3 — отлично! Комфортно, удобно и стильно, модно, молодёжно!
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