МЦД-3: своими глазами.

Схема МЦД-3 © Фото из открытых источников

Предлагаю вашему вниманию небольшой отчёт о поездке по МЦД-3.

Общая информация по МЦД-3:

— длина МЦД-3 — 85 км;

— количество станций на момент запуска — 38;

— время работы 5:30-1:00.

Итак, начнём с начала.

Покупка билетов на проезд по МЦД-3 может быть осуществлена как в обычной кассе, так и с использованием специальных автоматов. Поскольку я пользуюсь социальной картой, то воспользовалься любезно предоставленным мне автоматом.

Кассовый аппарат © Фото из открытых источников

Выбираем пункт следования, кладём карту (социальную или, возможно Тройка), далее следуем по подсказкам на экране. Информация записывается на карту и можно идти к турникетам.

Турникет © Фото из открытых источников

Собственно, турникет. 13 секунд. Надо успеть:).

Заходим на платформу. Напоминание, ну если что. Если вы до сих пор не поняли куда вы попали.

Вход на платформу © Фото из открытых источников

На самой платформе текущая, актуальная информация. Промахнуться мимо нужного электропоезда, практически, невозможно. Вместе с поездами МЦД-3 курсируют и обычные электропоезда, по маршруту Октябрьской ЖД.

Электронное инфотабло © Фото из открытых источников

Здесь мы видим приходящую Тверскую электричку. Пропускаем. Нам туда не надо.

На самой платформе достаточно нужной информации, в разном виде.

Расписание в печатном виде.

Обычное расписание © Фото из открытых источников

5-10 минут между электропоездами, Карл. Для меня, большую часть своей жизни проездившему по Октябрьской ЖД, это фантастика. Что называется, пришёл-поехал, можно не смотреть на расписание и часы.

Электронное расписание.

Электронное расписание © Фото из открытых источников

Схема линии.

Схема линии © Фото из открытых источников

Вот и наш поезд. Ждём с нетерпением.

Электронное инфотабло © Фото из открытых источников

МЦД-3 обслуживают 2 типа поездов. Это ЭГЭ2Тв «Иволга» и ЭП2Д . Я ездил на обоих, но об этом чуть позже.

Вот и наша Иволга.

Иволга © Фото из открытых источников

Внутри электропоезда, на табло и инфотабличках, текущая актуальная электронная и обычная информация по схеме движения и остановочным пунктам.

Электронное инфотабло © Фото из открытых источников

Электронное инфотабло © Фото из открытых источников

Электронное инфотабло © Фото из открытых источников

Электронное инфотабло © Фото из открытых источников

Стоимость проезда по зонам © Фото из открытых источников

Собственно, сам интерьер поезда Иволга достаточно комфортный. Если сравнивать по шумоизоляции, то это, где-то примерно, уровень Ласточки. Хотя, возможно, что это спорный момент. В общем, для меня было достаточно комфортно, хотя спинку кресел я бы, всё-таки, завалил чуть назад. Если ехать на дальние расстояния, то возможен дискомфорт в виду постоянного вертикального положения. Ну, это вкусовщина.

Иволга внутри © Фото из открытых источников

Компоновка поезда — полностью безтамбурная. Это очень удобно.

Иволга внутри © Фото из открытых источников

Что касается электропоезда ЭП2Д , то этот состав, на мой взгляд, чуть меннее комфортабельный. Хотя, сидеть в ЭП2Д мне было, почему-то, удобнее, чем в Иволге. Парадокс. Запишем в загадки:).

Вот, собственно, ЭП2Д .

ЭП2Д © Фото из открытых источников

И его интерьер.

ЭП2Д © Фото из открытых источников

Компоновка ЭП2Д — тамбурная, но всё-таки, ближе к безтамбурной и переходы между вагонами сделаны не так «кондово», как в электропоездах серий ЭР… и иже с ними, а очень удобно и на одном уровне.

Спасибо за внимание!

Общая оценка проекта МЦД-3 — отлично! Комфортно, удобно и стильно, модно, молодёжно!