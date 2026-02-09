В России начала работу первая в новейшей истории страны производственная линия полного цикла по выпуску щелочных батареек под отечественным брендом «Наша батарейка». В отличие от производимых в России литиевых элементов питания для спецтехники, новая продукция создана для массового потребителя и предназначена для повседневных устройств: пультов дистанционного управления, детских игрушек, часов и других бытовых приборов.

Проект реализован на основе уникальной российской технологии, разработанной под руководством доктора технических наук Дениса Юрьевича Корнилова. Инженерной команде удалось не только создать собственную рецептуру, но и адаптировать её для массового производства. Для восстановления утраченных после распада СССР компетенций в области производства щелочных батарей специалисты компании проходили обучение за рубежом.

Ключевые компоненты батареек — катодные кольца из марганца, анодная паста из цинка и сепаратор — производятся в России из отечественного сырья. На данный момент импортной остаётся только оболочка батарейки, однако в планах компании — постепенно заместить и её.

На производстве действует система автоматического контроля качества: каждое изделие проверяется по весу и напряжению, а бракованные элементы отсеиваются автоматически. Особое внимание уделяется экологичности: компания разработала и запатентовала технологию переработки использованных батареек, которая позволяет извлекать из них полезные компоненты для повторного использования. В перспективе это позволит выпускать продукцию с высокой долей вторичного сырья.

Генеральный директор компании Денис Корнилов в интервью корреспондентам «Сделано у нас» рассказал о преимуществах бренда и дальнейших планах развития.

— Почему потребителю стоит выбрать именно ваши батарейки?

— Мы предлагаем качественный продукт по адекватной цене. Выбирая дешёвый аналог, покупатель рискует быстро вернуться в магазин за новой партией, тогда как наша батарейка рассчитана на длительную работу. Мы контролируем каждый этап производства и реализуем продукцию напрямую через маркетплейсы, без посредников, что позволяет избежать лишних наценок. Наши батарейки формата АА имеют ёмкость 2,8 А·ч — это уровень ведущих мировых брендов, в отличие от многих представленных на рынке вариантов с ёмкостью около 1 А·ч. Простой способ отличить качественное изделие — обратить внимание на вес: хорошая пальчиковая батарейка должна весить не менее 23 грамм.

Кроме того, приобретая наш продукт, вы поддерживаете российскую экономику: прибыль, налоговые отчисления и рабочие места остаются в стране. Также наша компания, вероятно, единственная в мире, кто всерьёз подошёл к вопросу переработки алкалиновых батареек. Мы разработали и запатентовали технологию, которая позволяет извлекать из использованных элементов максимум материалов и возвращать их в производственный цикл.

— Планируете ли вы расширять ассортимент?

— Да, это наш следующий шаг. Мы уже ведём разработку литиевых батареек-«таблеток» таких форматов, как CR2025 и CR2032, для использования в часах, весах, пультах и материнских платах. Для них подобрана электрохимическая система на основе лития и фторированного углерода, а сырьевая база будет полностью отечественной.

— Где можно будет купить вашу продукцию?

— Продажи стартуют на Ozon, затем мы подключим Wildberries и Яндекс Маркет. Также мы планируем выходить в небольшие частные магазины «у дома», с которыми сотрудничать проще и эффективнее. Важно отметить, что наш проект был создан и запущен исключительно на частные инвестиции, без привлечения государственных займов, грантов или налоговых льгот. Мы — коммерческий и ответственный проект, нацеленный на реальный результат.

