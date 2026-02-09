MAX
Bionysheva_Elena Своими глазами

Возрождение отрасли: как в России с нуля воссоздали потерянное после СССР производство батареек

Бионышева Елена

В России начала работу первая в новейшей истории страны производственная линия полного цикла по выпуску щелочных батареек под отечественным брендом «Наша батарейка». В отличие от производимых в России литиевых элементов питания для спецтехники, новая продукция создана для массового потребителя и предназначена для повседневных устройств: пультов дистанционного управления, детских игрушек, часов и других бытовых приборов.

Проект реализован на основе уникальной российской технологии, разработанной под руководством доктора технических наук Дениса Юрьевича Корнилова. Инженерной команде удалось не только создать собственную рецептуру, но и адаптировать её для массового производства. Для восстановления утраченных после распада СССР компетенций в области производства щелочных батарей специалисты компании проходили обучение за рубежом.

Радченко Андрей
Радченко Андрей

Ключевые компоненты батареек — катодные кольца из марганца, анодная паста из цинка и сепаратор — производятся в России из отечественного сырья. На данный момент импортной остаётся только оболочка батарейки, однако в планах компании — постепенно заместить и её.

На производстве действует система автоматического контроля качества: каждое изделие проверяется по весу и напряжению, а бракованные элементы отсеиваются автоматически. Особое внимание уделяется экологичности: компания разработала и запатентовала технологию переработки использованных батареек, которая позволяет извлекать из них полезные компоненты для повторного использования. В перспективе это позволит выпускать продукцию с высокой долей вторичного сырья.

Бионышева Елена

Генеральный директор компании Денис Корнилов в интервью корреспондентам «Сделано у нас» рассказал о преимуществах бренда и дальнейших планах развития.

— Почему потребителю стоит выбрать именно ваши батарейки?

— Мы предлагаем качественный продукт по адекватной цене. Выбирая дешёвый аналог, покупатель рискует быстро вернуться в магазин за новой партией, тогда как наша батарейка рассчитана на длительную работу. Мы контролируем каждый этап производства и реализуем продукцию напрямую через маркетплейсы, без посредников, что позволяет избежать лишних наценок. Наши батарейки формата АА имеют ёмкость 2,8 А·ч — это уровень ведущих мировых брендов, в отличие от многих представленных на рынке вариантов с ёмкостью около 1 А·ч. Простой способ отличить качественное изделие — обратить внимание на вес: хорошая пальчиковая батарейка должна весить не менее 23 грамм.

Бионышева Елена
Бионышева Елена

Кроме того, приобретая наш продукт, вы поддерживаете российскую экономику: прибыль, налоговые отчисления и рабочие места остаются в стране. Также наша компания, вероятно, единственная в мире, кто всерьёз подошёл к вопросу переработки алкалиновых батареек. Мы разработали и запатентовали технологию, которая позволяет извлекать из использованных элементов максимум материалов и возвращать их в производственный цикл.

— Планируете ли вы расширять ассортимент?

— Да, это наш следующий шаг. Мы уже ведём разработку литиевых батареек-«таблеток» таких форматов, как CR2025 и CR2032, для использования в часах, весах, пультах и материнских платах. Для них подобрана электрохимическая система на основе лития и фторированного углерода, а сырьевая база будет полностью отечественной.

Бионышева Елена
Бионышева Елена
Бионышева Елена

— Где можно будет купить вашу продукцию?

— Продажи стартуют на Ozon, затем мы подключим Wildberries и Яндекс Маркет. Также мы планируем выходить в небольшие частные магазины «у дома», с которыми сотрудничать проще и эффективнее. Важно отметить, что наш проект был создан и запущен исключительно на частные инвестиции, без привлечения государственных займов, грантов или налоговых льгот. Мы — коммерческий и ответственный проект, нацеленный на реальный результат.

Текст и фото: Бионышева Елена и Радченко Андрей

  Badassgoliath 09.02.26 08:46:14
    Продажи стартуют на Ozon, затем мы подключим Wildberries и Яндекс Маркет.

    Артикул Озона на эти батарейки можно указать? А то там могут всё что угодно написать.
    Я с удовольствием куплю отечественные, даже если они и несколько дороже, только надо быть уверенным, что это именно они, а не просто этикетка.

    Отредактировано: Badassgoliath~08:48 09.02.26
    
    AndreiЯНАО 09.02.26 11:59:28

      Я в течении месяца мониторю Озон, но так и не нашел. Думаю, что пока они ещё не поступили в онлайн продажу. У них сайт есть, но и там не получилось заказать

      Отредактировано: AndreiЯНАО~12:00 09.02.26
      
      shigorin 09.02.26 19:26:04

        Подтверждаю, в списке производителей батареек на озоне пока не вижу.
        Надо будет в ближайшем магазинчике означенного типа спросить, вдруг заинтересуются.

        
  ru0tag 09.02.26 11:12:03
    Также мы планируем выходить в небольшие частные магазины «у дома», с которыми сотрудничать проще и эффективнее.


    Надеюсь это тоже получится, уже много лет пользуюсь литиевыми батарейками «Энергия», но ни разу не встречал их в рознице — всегда заказываю в интернет-магазинах.

    
  vajo 09.02.26 12:05:06

    Уже была такая новость. И даже комменты те же    

    
  AndreiЯНАО 09.02.26 12:17:19

    Только что связался с представителем завода (в Максе!). Сообщили, что на следующей неделе появятся в Озоне, артикул не скинули
    P. s. написали что скинут ссылку

    Отредактировано: AndreiЯНАО~15:11 09.02.26
    
  senima56 09.02.26 15:24:38

    Новость хорошая!    Но хочется верить, что и цена на отечественный продукт будет НЕ выше известных иномарок типа «Duraсell».   

    
    shigorin 09.02.26 19:27:20

      Если будет и выше -- я предпочитаю своим переплатить: кто, кроме нас, поддержит на самом трудном участке раскрутки?

      
  . Догор 09.02.26 15:44:49

    Буду покупать только их!

    
  Алекс RW 09.02.26 18:59:22

    Принципиально куплю и обновлю все батарейки в квартире и за городом. И надеюсь, что завод замахнется и на аккумуляторы.

    
  Иван Иванов 09.02.26 19:49:27

    Сначала разрушить отрасль, а потом орать, как мы героически начали выпуск!!! Все в духе современности!

    