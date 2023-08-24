Новое оборудование В ПАО «ТМЗ»

В июле-августе на Тутаевский моторный завод, дочернее предприятие «КАМАЗа» в Ярославской области, поступили девять обрабатывающих центров с программным управлением.

© kamaz.ru

Станочный парк ПАО «ТМЗ» пополнили шесть токарных станков и три вертикально-фрезерных.

Большая часть нового оборудования разместится в механосборочном цехе. По словам главного инженера ПАО «ТМЗ» Владимира Михайловича Щаникова, станки предназначены для механической обработки деталей двигателей и автомобильной редукторной лебёдки. Пятиосевой вертикально-фрезерный станок установлен в ремонтно-инструментальном цехе. На нём будут изготавливаться не только детали основного производства, но и оснастка.

Пусконаладочные работы намечены на последнюю неделю августа, а с сентября станки будут полностью введены в производственный процесс. К этому времени для работы на новом оборудовании необходимо подготовить персонал, прежде всего операторов станков с программным управлением.

В августе ожидается поступление двух стержневых машин в чугунолитейный цех. Новое оборудование в ЧЛЦ необходимо для производства чугунной головки блока цилиндров для модернизированного тракторного двигателя.

Осенью ещё шесть станков для механической обработки деталей поступят на завод. Они будут установлены на новой производственной площадке в корпусе агрегатов.

В условиях технологического развития страны сегодня на российских предприятиях уделяется большое внимание техническому переоснащению производственных площадок. На «КАМАЗе» модернизация производства была и остаётся одной из приоритетных тем, растут объёмы инвестиций в проекты по реинжинирингу.

Один из примеров — дочернее предприятие «КАМАЗа» в Ярославской области. Сегодня, на фоне импортозамещения и роста объёмов производства, вопрос обновления технопарка является одним из ключевых для ПАО «ТМЗ». Вместе с новым оборудованием на заводе появляются новые рабочие места. В связи с увеличением объёмов производства на завод набирается персонал по ряду рабочих специальностей. Все подразделения «КАМАЗа» сейчас работают в направлении укрепления технологической независимости страны и удовлетворения спроса на автокомпоненты и автотехнику за счёт отечественной продукции.