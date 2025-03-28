«Грязинский культиваторный завод» завершает крупнейшую модернизацию производства

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Производитель сельхозтехники ПАО «Грязинский культиваторный завод» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») в 2024-2025 годах завершает крупнейшую в своей современной истории модернизацию производства.

Введены в строй автоматическая линия дробеструйной очистки металла, окрасочно-сушильный комплекс, комплекс роботизированной сварки, механообрабатывающие центры с программным управлением и другие станки.

Суммарный объем инвестиций составил более 200 млн руб.

Справка

«Грязинский культиваторный завод» специализируется на выпуске почвообрабатывающей техники более 60 лет. Предприятие выпускает оборотные плуги, универсальные культиваторы, глубокорыхлители, бороны дисковые, зубовые, пружинные и запасные части.

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