Производство новых лор комбайнов серии ZET

Компания ЗЕРЦ ( Москва) занимается производством лор комбайнов с 2014 года.

Зерц является пионером на российском рынке по производству гинекологических, проктологических и урологических комбайнов. До недавнего времени только компании Зерц и ATMOS ( Германия) производили гинекологические комбайны.

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Рис. 1 Гинекологический комбайн Зерц ( Россия)

Лор комбайны это относительно новый продукт для Зерц. Сначала была разработана концепт модель, которая вобрала в себя все лучшее от импортных лор комбайнов. После двух лет клинических апробаций, выставок и интенсивного обсуждения со специалистами была разработана флагманская модель лор комбайна серии «EXPERT» которая успешно продается на рынке в течении практически десяти лет.

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Рис. 2 Лор комбайн Expert Plus

На базе флагманской модели позже были разработаны лор комбайны Expert Energy , Profi Plus и Profi. Все эти комбайны отличала высокая степень оснащенности в базовой комплектации и широкий спектр дополнительных опций, которые конечный потребитель мог заказать исходя из своих потребностей и бюджета.

В период с 2020 по 2022 год заказы на флагманские модели лор комбайнов существенно снизились. Частные мед центры и госучреждения сильно сократили бюджеты на приобретение нового оборудования. Идя на встречу, проявившейся тенденции, компанией были разработаны две модели лор комбайнов бюджетного уровня.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Рис. 3 Лор комбайны Zet и Zet Plus

Комбайны получили обозначение «серия ZET». Было решено сделать комбайны в минимально разумной комплектации, с тем чтобы, не ущемляя основной функционал комбайна сделать их более доступными и привлекательными для конечного потребителя.

По статистике примерно от 70 до 80% обращений к лор врачу в амбулаторно- поликлинических условиях составляют жалобы на проблемы с наружным слуховым проходом. Это и серные пробки, и инородные тела и воспалительные заболевания уха и т. д. Система промывания уха, которой оснащаются все комбайны, в паре с отсосом-аспиратором помогает врачу быстро и эффективно справится с потоком пациентов с патологией уха.

Вторым по количеству обращений являются пациенты, которым необходимо произвести ингаляцию- вдувание лекарственных препаратов при различной патологии носовой полости и ротоглотки. Для этих целей успешно применяется ингаляционная насадка, совмещенная со встроенным компрессором.

Отсос- аспиратор — важная часть любого лор комбайна. Он может использоваться как по своему прямому назначению — для удаления жидкости из полостей и эвакуации промывных вод из ушной воронки при промывании уха, так и в качестве составного компонента для специальных дополнительных опций.

При помощи отсоса- аспиратора производится лечение придаточных пазух носа методом перемещения по Проетцу и этот же отсос может использоваться для промывания небных миндалин при минимальном дооснащении комбайна ( емкость для промывной жидкости и ручка с насадками) для промывания миндалин.

Все комбайны серии ZET оснащаются системой подогрева гортанных зеркал и инструментов. Причем для того, чтобы минимизировать блок управления комбайна включение и выключение подачи теплого воздуха происходит при помощи инфракрасного датчика, то есть дистанционно.

Все комбайны серии ZET подключаются к источнику холодного водоснабжения. Это облегчает работы с комбайном — не требует заливать воду в расходный резервуар, контролировать остаток воды в нагревательном блоке, чтобы избежать перегрева и выхода из строя нагревательных элементов системы промывания уха.

Так же для удобства персонала на комбайне была убрана кнопка включения/ выключения отсоса- аспиратора. Сейчас аспиратор включается автоматически при снятии воронки аспиратора с ложемента и отключается при возврате воронки на свое рабочее место в ложементе.

В качестве дополнительных опций лор комбайн ZET может быть оснащен держателем налобной лампы, системой для промывания миндалин. Набором для продувания евстахиевых труб и набором для лечения придаточных пазух носа методом перемещения по Проетцу.

В консоли с крышкой может быть размещена система подогрева инструментов.

У модели ZET Плюс вариантов дополнительных опций значительно больше. На этой модели может быть размещен монитор на кронштейне, на который при помощи прилагаемой эндоскопической камеры может передаваться изображение при эндоскопическом осмотре.

Кроме того конструкция комбайна позволяет разместить на нем кронштейн для крепления лор микроскопа на шарнирном штативе

Несмотря на обилие дополнительных опций комбайны серии ZET являются недорогими моделями, которые может себе позволит любое медицинское учреждение независимо от бюджета. Особую роль это играет при оборудовании новых лор кабинетов и их последующего лицензирования. По приказу МЗ РФ рабочее место лор- врача ( лор комбайн) входит в перечень обязательного оборудования для оснащения лор кабинетов в любых видов мед учреждений.

Компания ЗЕРЦ успешно поставляет лор комбайны этой серии в течение последних трех лет. Комбайны производятся в Подмосковье, на российском оборудовании и при их изготовлении не используются импортные компоненты и агрегаты. Эти комбайны полностью отвечают требованиям импортозамещения, не уступая в качестве импортным аналогам.