В Краснодаре открыли новые корпуса Краевой клинической больницы № 1

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24 августа в Краевой клинической больнице № 1 состоялось торжественное открытие новых корпусов. Теперь учреждение представляет собой большой медицинский центр, аналогов которому нет на юге страны.

Также в центре оборудовали операционные, в которых можно проводить хирургические вмешательства сразу на двух органах.

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Особенность нового здания в продуманном проекте с учетом мобильности пациентов — широкие проемы и коридоры, удобные кабинеты медперсонала и палаты. В больнице имеются свои аппараты: КТ, МРТ, флюороскоп, ангиограф, рентген, маммограф и другие.

Врачи ККБ № 1 будут бороться с опухолями по новым методикам — не только удалять, но и замораживать новообразования.

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