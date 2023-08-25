В Краснодаре открыли новые корпуса Краевой клинической больницы № 1
24 августа в Краевой клинической больнице № 1 состоялось торжественное открытие новых корпусов. Теперь учреждение представляет собой большой медицинский центр, аналогов которому нет на юге страны.
Также в центре оборудовали операционные, в которых можно проводить хирургические вмешательства сразу на двух органах.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vxU8UfOcdxM
Особенность нового здания в продуманном проекте с учетом мобильности пациентов — широкие проемы и коридоры, удобные кабинеты медперсонала и палаты. В больнице имеются свои аппараты: КТ, МРТ, флюороскоп, ангиограф, рентген, маммограф и другие.
Врачи ККБ № 1 будут бороться с опухолями по новым методикам — не только удалять, но и замораживать новообразования.
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