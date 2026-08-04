В двух районах Кубани открыли новые детские поликлиники
Современные медицинские учреждения для детей появились в Староминском и Кущевском районах Краснодарского края.
Их возвели в рамках региональной программы по обновлению первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Каждая трехэтажная поликлиника рассчитана на прием до 250 пациентов за смену.
В новых зданиях предусмотрены кабинеты первичного приема и профилактики, помещения для консультаций профильных специалистов, а также проведения восстановительных и реабилитационных процедур.
Кроме того, в поликлиниках будут работать дневные стационары и собственные лаборатории, что позволит проводить часть необходимых обследований непосредственно на месте.
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