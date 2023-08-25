«Автодизель» представил свою новую продукцию

Ярославский моторный завод «Автодизель» на выставке MIMS Automobility Moscow 2023, состоявшейся 21-24 августа в ЦВК «Экспоцентр», представил выставочные образцы новых изделий.

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Представлены антисанкционный двигатель ЯМЗ-535, 9-ти ступенчатая коробка передач ЯМЗ-1309 и широкая гамма оригинальных запасных частей ЯМЗ в фирменной упаковке актуальной номенклатуры 2023 г.

Двигатель ЯМЗ-535 — это новый 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель 110×135 мм, с рабочим объемом 5,1 л, 4-х-тактный, 5-го экологического класса. Номинальная мощность двигателя ЯМЗ-535 240 л.с. (176 кВт) при частоте вращения 2200 об/мин, максимальный крутящий момент 890 Нм. Топливный насос производства ЯЗДА. Система подачи топлива — аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением, конструкция двигателя предусматривает максимальное давление сгорания 210 бар. Для достижения экологического класса 5 и повышенных технико-экономических показателей в антисанкционных двигателях ЯМЗ-535 применяется система очистки отработавших газов SCR. Система рециркуляции отработавших газов EGR не применяется.

© www.ymzmotor.ru

9-ступенчатая коробка передач ЯМЗ-1309 обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшествующими коробками передач: уменьшенными массой и усилием переключения передач, низким уровнем шума. Масса ЯМЗ-1309 составляет 332 кг (в чугунном исполнении картеров КП и сцепления), осевой габарит (длина) — 870 мм, входной крутящий момент — 1372 Нм. Относительно серийных КП в два раза снижены усилия на рычаге переключения передач, а уровень шума снижен до 88 дБА. В коробке передач ЯМЗ-1309 предусмотрено применение малогабаритного демультипликатора с картером из алюминиевого сплава. Исполнения механизма управления в рамках различных комплектаций позволяет установку ЯМЗ-1309 как на капотный, так и на бескапотный автомобили без дополнительных доработок со стороны потребителя. КП ЯМЗ-1309 может устанавливаться как с рядными, так и с V-образными двигателями, предусматривает три варианта отбора мощности.

Кроме этого, на выставке MIMS Automobility Moscow 2023 «Автодизель» представил концепцию всесторонней поддержки двигателей ЯМЗ в течение всего срока эксплуатации. Концепция включает: поставки на вторичный рынок более 7 тыс. позиций оригинальных запасных частей ЯМЗ, выполненных на современном техническом уровне с учетом максимально жестких требований к качеству заготовок, химическому составу, режимам термообработки; развитую дилерскую сеть, насчитывающую до 100 дилерских центров на территории РФ и СНГ; систему гарантийного обслуживания в более чем 350 авторизованных сервисных центрах; постгарантийный ремонт любой сложности в фирменных ремонтных центрах в РФ по уникальным ценам завода; а также систему розничных продаж на базе интернет-магазина ymzmarket.ru с интерактивными каталогами запасных частей к более чем 5 тыс наименований модификаций двигателей ЯМЗ.

Справка:

Ярославский моторный завод «Автодизель» (www.ymzmotor.ru ) — одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве дизельных и газовых двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки в Ярославле. Двигателями ЯМЗ оснащаются более 400 моделей транспортных средств, производимых на предприятиях России и стран СНГ. Моторы устанавливаются на коммерческие автомобили, автобусы, магистральные автопоезда, карьерные самосвалы, аэродромные тягачи, зерноуборочные комбайны, лесовозы, экскаваторы и др. Линейка двигателей ЯМЗ включает средние и тяжелые двигатели с мощностным диапазоном от 130 до 800 л.с. Доля предприятия на российском рынке составляет около 43%. «Автодизель» также проектирует и выпускает на базе двигателей ЯМЗ более 800 модификаций и комплектаций энергоустановок «ЯМЗEnergy» от 60 до 400 кВт.

© www.ymzmotor.ru

© www.ymzmotor.ru