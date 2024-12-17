В Костроме наладили выпуск ключевых компонентов для двигателей КАМАЗ и ЯМЗ

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«Костромской завод автокомпонентов» локализовал в Костроме производство ранее не выпускавшихся в России поршневых пальцев для двигателей КАМАЗ семейства Р-6, которые устанавливаются на магистральные грузовики серии К5. Инвестиции в развитие производства превысили 195 млн рублей. Из них 153 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты».

Благодаря займу ФРП предприятие наладило серийное производство поршневых пальцев для двигателей КАМАЗ семейства Р-6 и для новых перспективных двигателей ЯМЗ серий 535, 855 и 770. Кроме того, производственные мощности увеличены почти на 40% - теперь предприятие может ежегодно выпускать до 1,1 млн изделий.

«Мощности по выпуску поршневых пальцев для дизельных двигателей в рамках программы импортозамещения мы запустили еще в 2018 году. Первоначальные инвестиции в создание производства „с нуля“ составили 432 млн рублей, из которых 200 млн рублей в виде займа предоставил ФРП. Благодаря другому займу ФРП в размере 153 млн рублей мы значительно нарастили ранее созданные мощности и начали выпуск поршневых пальцев для новых типов двигателей, что позволит поддержать планы наших потребителей-моторостроителей по дальнейшему увеличению уровня локализации производства двигателей», — рассказал генеральный директор АО «Костромской завод автокомпонентов» Денис Шмигель.

Поршневой палец — один из ключевых компонентов поршневой группы двигателя внутреннего сгорания, изготавливается из специальной конструкционной легированной стали. Выпускаемые на костромском предприятии изделия удовлетворяют требованиям международных экологических стандартов Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Двигатели КАМАЗ семейства Р-6 устанавливают на одноименные магистральные, транспортные, полноприводные и тяжелые автомобили поколения К5. Выпускаемые компанией «Автодизель» двигатели ЯМЗ-535 предназначены для установки на автомобили МАЗ, «Урал», автобусы ЛиАЗ и на внедорожную технику. Двигатели ЯМЗ-770 могут быть использованы в составе тяжелой транспортной, строительной, карьерной техники, тракторов. Двигатели ЯМЗ-850 предназначены для промышленных тракторов-бульдозеров и трубоукладчиков, а также стационарных силовых установок.

Помимо КАМАЗа и «Автодизеля» среди потребителей произведенной «Костромским заводов автокомпонентов» продукции «АвтоВАЗ», «Заволжский моторный завод», «Ульяновский моторный завод», «Минский моторный завод» и другие предприятия.

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