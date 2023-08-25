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Медучреждения

В Перми открылась новая поликлиника

 © primeru.net

В Перми открылась новая поликлиника на ул. Ленина, 16. Здесь работают 105 врачей. Строительство поликлиники велось с 2017 года.

Четырехэтажный корпус поликлиники рассчитан на 400 посещений в день, проектом предусмотрены: травмпункт с круглосуточным режимом работы, отделение лучевой диагностики, неотложной помощи, пункт забора проб для анализов, дневной стационар хирургического профиля на 6 коек и дневной стационар терапевтического профиля на 10 коек.

 © vesti-perm.ru

 © vesti-perm.ru

 © vesti-perm.ru
Источник: https://www.chitaitext.ru/novosti/v...ovaya-poliklinika-na-ulitse-lenina/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Пермский край
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