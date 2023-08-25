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В Перми открылась новая поликлиника на ул. Ленина, 16. Здесь работают 105 врачей. Строительство поликлиники велось с 2017 года.

Четырехэтажный корпус поликлиники рассчитан на 400 посещений в день, проектом предусмотрены: травмпункт с круглосуточным режимом работы, отделение лучевой диагностики, неотложной помощи, пункт забора проб для анализов, дневной стационар хирургического профиля на 6 коек и дневной стационар терапевтического профиля на 10 коек.

© vesti-perm.ru

© vesti-perm.ru

© vesti-perm.ru