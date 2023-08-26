Рост производства городского автотранспорта

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В январе-июле было произведено 1,7 тыс. шт. автобусов с технически допустимой максимальной массой не более 5 т, сообщает Росстат. Это на 77,9% больше, чем в июле 2022 года, но на 27,9% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года их выпущено 11,1 тыс. шт., что на 75,3% больше, чем за семь месяцев 2022 года.

Автобусов с технически допустимой максимальной массой более 5 т выпущено 966 шт., что на 18,2% больше, чем в июле 2022 года, но на 23,9% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года собрано 7,2 тыс. автобусов технически допустимой максимальной массой более 5 т, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В июле 2023 года собрано 30 трамваев, что в 3 раза больше, чем в июле 2022 года, но на 6,2% % меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года собрано 159 трамваев, что на 15,2% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Выпущен 61 троллейбус, что в 2,8 раза больше, чем в июле 2022 года, и на 7,0% больше, чем в июне 2023 года. За семь месяцев 2023 года собрано 306 троллейбусов, что в 2,5 раза больше, чем в январе-июле 2022 года.