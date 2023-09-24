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«Северсталь» начала производство криогенной арматуры Aк500. Это новый продукт линейки Cryonix, который сохраняет свойства при температурах до -165 градусов Цельсия и является уникальным для российской металлургии. Первые 1 200 тонн уже отгружены клиенту.

Технология была разработана в производстве сортового и трубопрофильного проката Череповецкого металлургического комбината (основной производственный актив компании «Северсталь») совместно с экспертами дирекции по техническому развитию и качеству. Подобранный химический состав, а также параметры нагрева, прокатки и охлаждения позволили специалистам получить необходимый по механическим свойствам профиль, соответствующий требованиям отечественных и зарубежных стандартов.

Cryonix Ак500 изготовлена из высококачественной стали с использованием специальных легирующих элементов. Высокий комплекс механических свойств и точное выполнение формы поперечного сечения арматурного профиля обеспечиваются одновременной оптимизацией химического состава стали, режимами ее непрерывной разливки и параметрами прокатки.

Криогенная арматура сохраняет свои свойства при экстремально низких температурах, что делает ее применимой в узких сферах промышленного строительства, например, в железобетонных конструкциях, которые при эксплуатации могут быть подвержены воздействию чрезвычайно низких температур до -165 °С, а также при возведении терминалов сжиженного природного газа.

«Северсталь» предлагает целый спектр продукции для проектов по производству и хранению сжиженного природного газа, формируя уникальное на российском рынке предложение, адаптированное под конкретные проекты партнеров. Продуктовая линейка Cryonix включает арматуру, криогенный листовой прокат и изделия из него. «Северсталь-метиз» в комплексе с сервисным сопровождением предлагает целый набор продукции, в котором арматурные канаты, крепеж с уникальным покрытием, стальные фасонные профили замкового типа. Кроме того, до этого момента криогенную арматуру такого класса российским компаниям приходилось импортировать, поэтому использование отечественных технологий способствует развитию импортозамещения", — рассказал директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами Дмитрий Горошков.