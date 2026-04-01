На участке фасонного литья «ССМ-Тяжмаш» в рамках проекта построена вторая по счёту дуговая сталеплавильная печь (ДСП-7) объёмом 7 тонн, объединённая газоочистка для отвода и очистки газов, термическая печь с закалочной ванной, дробеметная установка и вакуумно-пленочная формовочная линия.

Также модернизированы компрессорное и электрооборудование, внедрена современная автоматизированная система управления технологическим процессом.

Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей.

Большая часть основного оборудования комплекса изготовлена и поставлена отечественными предприятиями.

Модернизация позволит увеличить выпуск стального литья на 40% в год для обеспечения ключевых производственных подразделений ЧерМК и ресурсных активов компании заготовками для изготовления узлов и агрегатов.

К реализации инвестиционного проекта компания «Северсталь» приступила в 2023 году.

«Запуск обновленного литейного комплекса поможет компании повысить эффективность и конкурентоспособность собственного машиностроительного центра в сложных рыночных условиях, сократить закупку комплектующих со стороны, а также снизить нагрузку на окружающую среду. Комплекс оснастили объединенной газоочисткой дуговых сталеплавильных печей, что позволит снизить выбросы в атмосферный воздух и улучшить условия труда персонала. Производительность системы аспирации на основе рукавных фильтров составляет 300 000 м?/ч, а эффективность очистки отходящих газов не более 20 мг/м?, что соответствует современным экологическим нормативам», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Подготовку рабочей документации и сопровождение проекта осуществляли специалисты АО «КО ВНИИМЕТМАШ» (входит в состав компании «Северсталь»). К монтажным и пуско-наладочным работам были привлечены собственные подразделения компании «Северсталь», а также подрядные организации Череповца и Вологодской области.