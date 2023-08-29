Завод двигателей «КАМАЗа» получил третий стенд для испытаний Р6
В цехе 415 завода двигателей «КАМАЗа» появился третий стенд для испытания двигателей Р6.
Необходимость нового оборудования продиктована ростом объёмов производства рядной «шестёрки».
Первые два стенда появились ещё при запуске производства двигателей Р6 в 2018 году. Монтаж третьего начался в декабре минувшего года и закончился в мае 2023-го, два месяца потребовалось на пусконаладочные работы. За один день на одном стенде можно испытать до 30 единиц Р6. Двигатель приходит к испытательным боксам непосредственно с конвейера сборки двигателя.
«Рядная „шестёрка“ — более прогрессивный двигатель, чем V8, а сам стенд — более перспективный. Технология проведения испытаний Р6 отличается от V8. После установки на стенд „шестёрки“ испытатель задаёт программу через компьютер, и двигатель проходит обкатку на холостом ходу, затем под нагрузкой на различных режимах», — подчёркивает главный технолог проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Владимир Баринов.
Если возникают отклонения от заданных параметров, мотор передаётся на переборку, где устраняются выявленные недочёты, а при положительных показателях отправляется на стыковку с коробкой перемены передач и покраску.
«Шестёрка» отличается от «восьмёрки» габаритами и массой: если последние весят около 850 кг, то Р6 тяжелее на 300 кг. Двигатель V8 устанавливается непосредственно в стенд с помощью крана-укосины, а его более современный собрат — на специальную тележку, на которой и подключается к стенду. Испытания двигателя Р6 занимают вдвое меньше времени: на камазовскую «восьмёрку» уходит около часа, на «шестёрку» — порядка 35 минут, 15 из которых занимает установка и снятие движка.
Испытатели проверяют мощность и крутящий момент мотора, расход топлива, температуру масла и охлаждающей жидкости, а также другие параметры. На обучение испытателя нужно минимум полгода — такой временной промежуток называет Владимир Баринов. «При тестировании случаются отклонения от нормативных показателей — к примеру, температура не выдерживается, давление масла нестабильно. Причины всего этого специалист должен уметь находить. Позже в протоколе он укажет, какой конкретно узел мотора нужно перебрать», - пояснил руководитель.
Сейчас производственные мощности составляют 12 тыс. двигателей Р6 в год. В 2024 году объём производства увеличится до 30 тыс. единиц. Не исключено, что потребуется и четвёртый стенд испытания двигателей.
Сегодня весь потенциал российских компаний направлен на решение приоритетных для государства задач. «КАМАЗ» и другие предприятия успешно реализуют проекты по развитию линейки продукции, производят автотехнику для нужд страны, содействуя достижению актуальных национальных целей. Обновление и расширение парка технологического оборудования — часть масштабной работы, одно из слагаемых успеха: эффективная работа технопарка помогает коллективу «КАМАЗа» в достижении намеченных целей по расширению спектра продукции и росту объёмов производства автотехники, востребованной в российских регионах.
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