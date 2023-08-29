Завод двигателей «КАМАЗа» получил третий стенд для испытаний Р6

В цехе 415 завода двигателей «КАМАЗа» появился третий стенд для испытания двигателей Р6.

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Необходимость нового оборудования продиктована ростом объёмов производства рядной «шестёрки».

Первые два стенда появились ещё при запуске производства двигателей Р6 в 2018 году. Монтаж третьего начался в декабре минувшего года и закончился в мае 2023-го, два месяца потребовалось на пусконаладочные работы. За один день на одном стенде можно испытать до 30 единиц Р6. Двигатель приходит к испытательным боксам непосредственно с конвейера сборки двигателя.

«Рядная „шестёрка“ — более прогрессивный двигатель, чем V8, а сам стенд — более перспективный. Технология проведения испытаний Р6 отличается от V8. После установки на стенд „шестёрки“ испытатель задаёт программу через компьютер, и двигатель проходит обкатку на холостом ходу, затем под нагрузкой на различных режимах», — подчёркивает главный технолог проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Владимир Баринов.

Если возникают отклонения от заданных параметров, мотор передаётся на переборку, где устраняются выявленные недочёты, а при положительных показателях отправляется на стыковку с коробкой перемены передач и покраску.

«Шестёрка» отличается от «восьмёрки» габаритами и массой: если последние весят около 850 кг, то Р6 тяжелее на 300 кг. Двигатель V8 устанавливается непосредственно в стенд с помощью крана-укосины, а его более современный собрат — на специальную тележку, на которой и подключается к стенду. Испытания двигателя Р6 занимают вдвое меньше времени: на камазовскую «восьмёрку» уходит около часа, на «шестёрку» — порядка 35 минут, 15 из которых занимает установка и снятие движка.

Испытатели проверяют мощность и крутящий момент мотора, расход топлива, температуру масла и охлаждающей жидкости, а также другие параметры. На обучение испытателя нужно минимум полгода — такой временной промежуток называет Владимир Баринов. «При тестировании случаются отклонения от нормативных показателей — к примеру, температура не выдерживается, давление масла нестабильно. Причины всего этого специалист должен уметь находить. Позже в протоколе он укажет, какой конкретно узел мотора нужно перебрать», - пояснил руководитель.

Сейчас производственные мощности составляют 12 тыс. двигателей Р6 в год. В 2024 году объём производства увеличится до 30 тыс. единиц. Не исключено, что потребуется и четвёртый стенд испытания двигателей.

Сегодня весь потенциал российских компаний направлен на решение приоритетных для государства задач. «КАМАЗ» и другие предприятия успешно реализуют проекты по развитию линейки продукции, производят автотехнику для нужд страны, содействуя достижению актуальных национальных целей. Обновление и расширение парка технологического оборудования — часть масштабной работы, одно из слагаемых успеха: эффективная работа технопарка помогает коллективу «КАМАЗа» в достижении намеченных целей по расширению спектра продукции и росту объёмов производства автотехники, востребованной в российских регионах.