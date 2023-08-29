М-12 «Восток»: обход пяти населенных пунктов

В Республике Башкортостан ведутся работы на обходе пяти населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, проходящем через Илишевский и Дюртюлинский районы республики.

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Участок федеральной трассы строится в рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург и будет включен в состав трассы М-12 «Восток».

Пилотный проект по использованию исключительно отечественной техники на стадиях производства и укладки асфальтобетонной смеси запущен на одном из трех строящихся участков обхода.

Асфальтобетонная смесь выпускается на российском асфальтобетонном заводе производительностью до 200 тонн смеси в час, он смонтирован недалеко от места производства работ. Доставка асфальтобетона на участок производится отечественными самосвалами, а для его укладки применяется звено дорожных машин, состоящее из асфальтоукладчика, средних и тяжелых дорожных катков.

«Мы уже достаточно активно используем российскую технику в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте федеральных дорог, однако здесь мы можем на одном объекте испытать всю производственную цепочку от выпуска асфальтобетонной смеси до технологии укладки с применением отечественного звена дорожных машин. Подрядные организации самостоятельно испытают новую технику на строительстве важного участка новой трассы и смогут убедиться, что отечественный производитель не уступает зарубежным аналогам», — подчеркнул значение пилотного проекта руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В этом году на дорожных объектах, заказчиком которых выступают подведомственные Росавтодору учреждения, работает около 80 асфальтобетонных и цементобетонных заводов отечественного производства и более 360 российских катков. Испытания этой техники в единой цепочке от выпуска асфальтобетонной смеси до укладки слоев дорожной одежды помогут дорожным организациям проверить ее в реальных условиях и принять решения о дальнейшей замене иностранного парка на дорожную технику и заводы отечественного производства.

«Сейчас уже можно уверенно говорить о возрождении отечественного машиностроения в отрасли. В нашей стране есть производители, которые выпускают технику, в целом, не уступающую зарубежным аналогам, эта техника вызывает интерес у дорожных организаций. Безусловно, переход от использования импортных заводов, катков и укладчиков на закупку российских брендов не произойдет мгновенно, но нужно отметить, что этот процесс уже идет», — отметил заместитель руководителя Росавтодора Олег Ступников.

Материалы, необходимые для строительства обхода населенных пунктов в Башкортостане, поступают от башкирских производителей. В состав асфальтобетонной смеси входят башкирский битум и щебень, чей зерновой состав, показатели на прочность и морозостойкость соответствуют всем требованиям, необходимым для строительства трасс первой категории. На объекте действует многоступенчатый контроль качества материалов и укладки, который ведут лаборатории подрядных организаций и строительный контроль ФГБУ «Росдортехнологии».

Проект обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан включает в себя строительство основного хода четырехполосной автомобильной дороги IБ категории протяженностью 65 км, шести транспортных развязок, двух мостов, девяти путепроводов мостового типа и восемнадцати путепроводов тоннельного типа для проезда сельскохозяйственной техники.

На протяжении всего скоростного участка проектом предусмотрено устройство электроосвещения, а транспортные потоки разделят барьерным ограждением. Для строительства многофункциональных зон на обходе будет устроено четыре площадки отдыха по две в каждом направлении движения. Все работы будут завершены в 2024 году.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru