Группа ПОЛИПЛАСТИК открыла в Ленобласти завод оборудования для очистных сооружений

26 августа в городе Кириши Ленинградской области состоялось торжественное открытие нового производственного предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК — ООО «Завод «Главсток».

В цехах нового завода "Главсток" © www.polyplastic.ru

Основное производственное направление завода — изготовление оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка, которое будет применяться на муниципальных и промышленных очистных сооружениях. Выпуск данной импортозамещающей продукции — стратегически значимое событие для развития российского водопроводно-канализационного комплекса. Это позволит заместить значительную часть импортного оборудования для очистных сооружений. Благодаря локализации удастся преодолеть зависимость от зарубежных поставок, ведь до недавнего времени значительная часть аналогичного оборудования закупалась преимущественно у европейских компаний.

Здание завода "Главсток" © www.polyplastic.ru

Новое предприятие Группы ПОЛИПЛАСТИК появилось в рамках развития компанией направления проектирования и строительства очистных сооружений. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей. После выхода на полную мощность дополнительно будет создано до 50 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет области составят порядка 40 млн рублей в год.

В торжественной церемонии открытия нового завода приняли участие почетные гости, руководители предприятия и представители Группы ПОЛИПЛАСТИК, курирующие направление производства продукции для очистных сооружений.

Церемония открытия завода © www.polyplastic.ru

Приветственное слово участникам мероприятия направил Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский. Он отметил: «Мы успешно делаем трубы, которые не ржавеют и будут служить более 100 лет. Теперь нам предстоит участвовать в масштабных проектах по предотвращению экологических катастроф, связанных с загрязнением морей, рек, озер, подземных водоносных слоев из-за бесконтрольного сброса промышленных и бытовых канализационных стоков. Сам факт, что эти задачи с недавних пор стали приоритетами федеральных программ, говорит о фундаментальном развороте политики государства в сторону улучшения экологии».

Строительство производственного комплекса в городе Кириши началось осенью 2022 года. Производственное здание площадью 1188 кв. метров полностью построено с «нуля» с учетом опыта европейских производств аналогичного оборудования. Для оснащения цеха закуплено высокотехнологичное оборудование, в том числе грузоподъемное оборудование, линейка станков для полного цикла обработки нержавеющей стали, листогибочное оборудование и прочее.

Осмотр оборудования завода "Главсток" © www.polyplastic.ru

Производственные мощности «Завода «Главсток» рассчитаны на выпуск до 100 различных единиц крупногабаритного оборудования по механической очистке, сгущению осадка, обезвоживанию, что составляет более 400 тонн в год.

Штат компании укомплектован высококвалифицированными специалистами и сотрудниками, имеющими опыт и компетенции в области разработки и изготовления оборудования для очистных сооружений.

Уже в ближайшее время «Завод «Главсток» приступит к выпуску первых партий оборудования под торговой маркой «Полисток». Это перемешивающие устройства, шнековые и ленточные конвейеры, решетки, песколовки, промыватели песка, нефтеловушки и барабанные фильтры, скребковые механизмы, установки сгущения и обезвоживания осадка, флотаторы и установки вакуумирования. Таким образом, будет налажен выпуск практически полного спектра высококачественной продукции для создания инженерных систем очистных сооружений с применением современных, передовых и проверенных технологий на основе российских комплектующих и материалов.

В цехах нового завода "Главсток" © www.polyplastic.ru

О Группе ПОЛИПЛАСТИК

Группа ПОЛИПЛАСТИК (основана в 1991 году) — крупнейший в России и СНГ производитель полимерных композиционных материалов и трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения и отопления, кабелезащиты, ирригации, газораспределения, нефтепроводов, промышленных трубопроводов и других сфер применения.

На сегодняшний день компания объединяет 30 производственных площадок и сеть торговых домов на территории России, Белоруссии и Казахстана. Она является ведущим экспертом в области разработки, производства и применения полимерных трубопроводных систем. Подавляющее большинство новых видов полимерных труб появились на российском рынке благодаря инновационной деятельности Группы.

В активе компании — один из самых оснащенных НИИ в области композиционных материалов и полимерных труб, а также Учебный центр ПОЛИПЛАСТИК с сетью региональных филиалов. Численность сотрудников — более 6500 человек.

Группа ПОЛИПЛАСТИК предлагает инновационные импортозамещающие решения с полной комплектацией трубами, фитингами, колодцами, емкостным оборудованием. Использование продукции компании способно обеспечить надежную работу трубопроводных систем на срок более 100 лет.

Открытие завода "Главсток" © www.polyplastic.ru

Диверсификация деятельности компании в формате создания нового производственного направления в сфере очистки сточных вод — закономерный шаг с учетом накопленного опыта и солидной научно-производственной базы.