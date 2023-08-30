В Подмосковье запущена подстанция «500 кВ Пахра» после комплексной реконструкции

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В подмосковном Домодедове после комплексной реконструкции запустили подстанцию «Пахра».

В реконструкцию подстанции «Пахра» инвестировано свыше 4,4 млрд рублей.

Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена в 2,2 раза — с 750 до 1700 МВА. Также подстанция была преобразована в объект «закрытого типа», что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности.

Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ была реализована технология дистанционного управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.

Подстанция является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца — одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км.

Подстанция «Пахра» обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.