Обзор транспортного комплекса России по итогам 1 полугодия 2023 года

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Авиация

Пассажирские перевозки в России в 1 полугодии 2023 года уверенно встали на крыло — отрасль показывает рост, начиная с февраля. При этом внутренние авиаперевозки росли меньшими темпами, чем международные, и достигли 37,5 млн человек, что чуть ниже рекордных объемов по итогам 6 месяцев 2021 года.

Всего по итогам полугодия было перевезено свыше 47 млн человек, что на 18% превышает показатели аналогичного периода 2022 года и на 8% - 2021 года, при этом в сравнении с «доковидным» 2019 годом динамика отрицательная (-17,5%).

Продолжается тенденция на усиление роли местных аэропортов — растёт число прямых рейсов из крупных региональных аэропортов на популярные российские, ближневосточные и азиатские курорты.

На фоне действующих санкционных ограничений доля российских авиакомпаний в международных авиаперевозках в России снизилась с 42,5% в 2019 году до 21,3% по итогам минувших шести месяцев.

Доля отечественных самолётов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, выросла на 4% в сравнении с 1 полугодием 2019 года.

По оптимистичным прогнозам, по итогам текущего года международные перевозки вырастут на 26% - до 22 млн человек, а внутренние — превысят 85 млн человек (+9,5%). Таким образом общий пассажиропоток составит более 107 млн чел (динамика год к году +12,5%), что выше целевых значений Минтранса России.

Железнодорожный транспорт

Погрузка на сети РЖД в 1 полугодии 2023 года растет 5 месяцев подряд, динамика составила 0,7% (до 619 млн тонн) к показателю 6 месяцев 2022 года в основном за счёт зерна, угля, строительных грузов. С мая прирост показателя начал замедляться. Пропускной и провозной способностей железнодорожной инфраструктуры недостаточно для наращивания объёмов грузов, а летние ремонтные работы на путях и рост пассажирских перевозок усиливают давление ограничивающих факторов.

Продолжается перераспределение экспортных поставок вследствие дифференцированного внешнего давления грузы показывают разнонаправленную динамику (например, растёт погрузка угля и зерна при падении погрузки леса).

Ставки аренды в 1 полугодии показывают устойчивый рост в основных сегментах подвижного состава, при этом отрицательная динамика наблюдается в сегменте лесовозных платформ в силу сокращения перевозок и профицита парка.

По итогам года эксперты прогнозируют умеренный рост объёма погрузки на сети РЖД — на 1,6%.

Что касается подвижного состава, объём выпуска вагонов увеличился на 15% - до 28,2 тыс. ед., при этом производство полувагонов снизилось на 29%, а платформ — на 25% относительно первого полугодия 2022 года, что связано с высокой загрузкой заводов оборонными заказами. Дефицит наблюдается в сегментах полувагонов, цистерн и хопперов, зафиксированы рекордные закупки зерновозов и рост спроса на крытые вагоны. По итогам года ожидается увеличение объёма закупок вагонов на 20% - до 56,6 тыс. ед., высокие цены на подвижной состав будут нивелированы растущими арендными ставками. Таким образом парк вагонов в России вырастет на 2,8% год к году и превысит 1,3 млн ед.

Водный транспорт

В 1 полугодии 2023 года объём грузовых перевозок внутренним водным транспортом в России снизился по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 7% (до 35,7 млн тонн) на фоне сокращения транспортировки строительных грузов, в то время, как перевозки грузов морскими судами увеличились на 40% (до 16,7 млн тонн).

Пассажирские перевозки показывают положительную динамику — по внутренним водным путям увеличились на 15% (до 3,6 млн человек), а морским транспортом — на 21% (до 1,8 млн человек).

Грузооборот морских портов РФ в 1 полугодии вырос на 10,5% за счёт перевалки сухих грузов (зерна, удобрений, угля). За счет активного развития коридора «Север — Юг» и лимитирующего фактора «узких мест» Восточного полигона лучшую динамику перевалки показали Каспийский и Азово-Черноморский бассейны.

Во втором квартале 2023 года достигнуты пиковые за последние годы значения по объёму перевозки грузов морским транспортом и по грузообороту российских морских портов за счёт роста экспорта сырьевых товаров и переориентации логистики. Способствуют экспорту высокие цены на сырьё и ослабление курса рубля. В 3-4 квартале 2023 года ожидается замедление динамики роста морских грузовых перевозок, но итоговый годовой объем будет выше показателей предыдущих лет. По оценке Росморречфлота, в 2023 году грузооборот российских морских портов вырастет на 7-8%.

На речном грузовом и пассажирском транспорте по итогам года также ожидается положительная динамика (2% и 10%, соответственно).

Что касается строительства флота, в настоящий момент темпы списания морских судов почти вдвое опережают темпы строительства. На фоне усложнения фрахтования иностранных судов из-за санкций особое значение приобретает строительство нового российского флота. В рамках инвестпроекта ГТЛК с использованием средств ФНБ в ближайшую пятилетку будет построено свыше 100 судов класса «река-море» и «море». Кроме того, инвестпроект будет способствовать и обновлению флота внутреннего водного транспорта, которому требуется существенная модернизация в сегментах сухогрузов, барж и буксиров.

Автотранспорт

Пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом по итогам 1 полугодия 2023 года увеличились на 7,7% и 2,4%, соответственно.

Продажи грузовых автомобилей выросли на 66% год к году благодаря обновлению парков крупных строительных компаний и перевозчиков за счет китайской техники. Продажи автобусов тоже показали положительную динамику, рост составил 34%.

На повышение спроса в 1 полугодии также повлияли повышение утильсбора на технику с 1 августа 2023 года и государственные программы поддержки обновления пассажирского транспорта, в том числе профильная программа ГТЛК и инвестпроект с использованием средств ФНБ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В продажах грузовых авто растёт для китайской техники: с 15,2% в 1 полугодии 2022 года до 53,5% в 1 полугодии 2023 года. В сегменте самосвалов ее доля выросла до 80%, в сегменте седельных тягачей — до 64%. Продажи российских марок растут небольшими темпами (КАМАЗ +2,7%, ГАЗ +6,8%) относительно динамики китайских марок.

В сегменте городского пассажирского автотранспорта сохраняют лидерство российские марки — ПАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ (их доля в продажах — 64%), растут продажи автобусов «Волгобас» (+5%). Китайские производители доминируют в сегменте междугородних и туристических автобусов.

По данным Росстата, за 6 месяцев 2023 года в России отмечается рост производства грузовых автомобилей (+5,8%) и автобусов массой свыше 5 тонн (+8,6%).

По итогам 2023 года ожидается увеличение коммерческих продаж грузового автотранспорта на 60%, автобусов — на 40%.