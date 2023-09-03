«Калашников» — сертифицированный производитель высокоточных станков серии 250 ИТВМ
Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило статус АО «Концерн «Калашников» как российского производителя промышленной продукции станкостроения на территории Российской Федерации сроком на 3 года.
Заключение дает «Калашникову» право участвовать в государственных закупках, а заказчики получат государственные субсидии на покупку станков ижевского производства.
«Концерн «Калашников» в очередной раз подтвердил статус одного из ведущих отечественных производителей и укрепил технологический суверенитет в области станкостроения. Сегодня наше предприятие — единственный официальный производитель высокоточных универсальных станков серии 250 ИТВМ на территории Российской Федерации», — отметил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.
Справка:
Токарно-винторезные станки серии 250ИТВМ используются, в частности, в оружейном производстве концерна при изготовлении деталей для основной продукции завода — автоматов Калашникова. Это — универсальное решение для оснащения парка оборудования на приборостроительных и машиностроительных производствах, а также в учебных центрах. В 2024 году завод исполнит контракты по выпуску и поставке станков 250ИТВМ в адрес 20 российских компаний на общую сумму свыше полмиллиарда рублей, что обеспечит 50-и процентное увеличение объемов производства завода. В условиях импортозамещения прогнозируется дополнительный рост спроса на оборудование с ЧПУ. Дивизион станкостроения активно ведет работу по отладке отечественных систем ЧПУ для увеличения доли локализации собственной продукции на территории России.
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