Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило статус АО «Концерн «Калашников» как российского производителя промышленной продукции станкостроения на территории Российской Федерации сроком на 3 года.

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Заключение дает «Калашникову» право участвовать в государственных закупках, а заказчики получат государственные субсидии на покупку станков ижевского производства.

«Концерн «Калашников» в очередной раз подтвердил статус одного из ведущих отечественных производителей и укрепил технологический суверенитет в области станкостроения. Сегодня наше предприятие — единственный официальный производитель высокоточных универсальных станков серии 250 ИТВМ на территории Российской Федерации», — отметил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.