На СЗ «Окская судоверфь» спущен на воду буксир «Фавор» проекта NЕ025

На «Окской судоверфи» состоялся спуск на воду буксира-спасателя «Фавор» проекта NЕ025. Это пятый, завершающий, из заложенных в декабре 2021 года буксиров-спасателей, предназначенных для Морской спасательной службы.

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Проект NE025 разработан КБ «Нордик Инжиниринг».

Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров.

К преимуществам проекта относится оптимизация конструкторских решений.

Применено преобладающее наполнение отечественным оборудованием.

Проектные решения являются универсальными, различные модификации данного буксира способны восполнить существующую потребность в судах данного класса и обеспечить обновление аварийно-спасательного флота России.

Технические характеристики проекта NE025: