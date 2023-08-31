На СЗ «Окская судоверфь» спущен на воду буксир «Фавор» проекта NЕ025
На «Окской судоверфи» состоялся спуск на воду буксира-спасателя «Фавор» проекта NЕ025. Это пятый, завершающий, из заложенных в декабре 2021 года буксиров-спасателей, предназначенных для Морской спасательной службы.
Проект NE025 разработан КБ «Нордик Инжиниринг».
Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров.
К преимуществам проекта относится оптимизация конструкторских решений.
Применено преобладающее наполнение отечественным оборудованием.
Проектные решения являются универсальными, различные модификации данного буксира способны восполнить существующую потребность в судах данного класса и обеспечить обновление аварийно-спасательного флота России.
Технические характеристики проекта NE025:
- Длина — 29,6 м
- Ширина — 9,5 м
- Высота борта — 3,3 м
- Осадка — 2,40 м
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