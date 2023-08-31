Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На СЗ «Окская судоверфь» спущен на воду буксир «Фавор» проекта NЕ025

На «Окской судоверфи» состоялся спуск на воду буксира-спасателя «Фавор» проекта NЕ025. Это пятый, завершающий, из заложенных в декабре 2021 года буксиров-спасателей, предназначенных для Морской спасательной службы.

 © paluba.media

Проект NE025 разработан КБ «Нордик Инжиниринг».

Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров.

К преимуществам проекта относится оптимизация конструкторских решений.

Применено преобладающее наполнение отечественным оборудованием.

Проектные решения являются универсальными, различные модификации данного буксира способны восполнить существующую потребность в судах данного класса и обеспечить обновление аварийно-спасательного флота России.

Технические характеристики проекта NE025:

  • Длина — 29,6 м
  • Ширина — 9,5 м
  • Высота борта — 3,3 м
  • Осадка — 2,40 м
Источник: https://paluba.media/news/55847

Окская судоверфь, Нижегородская область, NЕ025, буксир
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,