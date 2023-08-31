ТМХ завершил разработку дизайна нового поезда метро «Москва-2024»

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершило работу над дизайном экстерьера будущего поезда метро, который будет поставляться в Московский метрополитен начиная со следующего года.

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Новый визуальный проект будущего поезда метро продолжает развитие узнаваемого образа, воплощенного ТМХ в поездах «Москва 2020» и «Иволга 3.0», является частью общего дизайн-кода в семействе транспорта города Москвы.

Дизайн экстерьера будущего поезда метро создавался в сотрудничестве с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ при участии департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы специально для Московского метрополитена. Образ поезда соответствует принятой в ТМХ дизайн-концепции «ДНК бренда».

В новом продукте ТМХ сохранена «силуэтная арка», линия, пришедшая в дизайн подвижного состава Московского метрополитена из электропоезда «Иволга». Узнаваемый элемент подчеркивает силуэт поезда в туннеле и, одновременно с этим, напоминает архитектурную арку — символ безопасности и движения. Новым дизайнерским решением является объединение линий с маршрутным экраном, которое является отсылкой к современной графической концепции Московского метрополитена (линия рассекается символом и названием станции).

«Создание узнаваемого дизайн-образа городского транспорта в промышленности — это внимательная и кропотливая работа огромной команды, которая должна учитывать все: культурные коды, эмоции пассажиров или гостей города, их первое впечатление и память, которую они уносят с собой, выходя на улицы Москвы. Дизайн должен быть выражением спокойного, лаконичного символа транспорта, при этом через смелость ходов быть также неповторимым и запоминаемым росчерком его авторов, — говорит шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов. — Отсекая лишнее, проверяя каждое дизайн-направление, мы получаем в финале четкий образ, а именно — дизайн-код поезда московского метро, который должен и будет гармонично развиваться на протяжении еще многих лет, трансформируясь и охватывая новые и комфортные виды транспорта, порой о которых мы сегодня даже не догадываемся».

При разработке проекта дизайнеры и инженеры добились визуально увеличенного наклона фронтальной маски, демонстрирующего динамичность нового поезда. Незначительный угол стоек, подчеркнутый фирменным цветом Московского метрополитена, через динамичную форму переходит в верхние скаты крыши, что визуально добавляет общей динамики поезду метро.

Световые блок-фары интегрированы в вертикальные стойки поезда и являются продолжением световой арки силуэтного света. Применение специально разработанных световых модулей «Гексагон» позволило превратить эти элементы в объекты ювелирного искусства — граненые и геометрически совершенные объекты, излучающие яркий свет.

Общий пластический язык экстерьера стал более серьезным и выверенным, использует современные приемы, пришедшие в общественный транспорт из автомобильного дизайна. Все линии создают четкий графический образ, при этом используя свет отражений и ритм перепадов формы. Многократное 3D-макетирование при помощи современных технологий виртуальной реальности позволило дизайнерам добиться ювелирной точности и выверенных пропорций.

Дизайн продуктов ТМХ уже стал визитной карточкой транспорта, созданного в России. В 2021 году поезд метро «Москва-2020» получил высшую оценку в категории «Поезда и самолеты» в международном конкурсе промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design 2021.