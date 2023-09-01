НПП «Исток» им. Шокина: ИТ-решение для управления вооружениями и военными объектами
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал ИТ-решение на основе промышленного интернета вещей, которое позволяет контролировать состояние вооружения, специальной техники, военных объектов — от кораблей и машин до госпиталей и гарнизонов, а также создавать их цифровые двойники.
Внедрение системы поможет повысить эффективность эксплуатации военной техники и сооружений, оперативность принятия решений.
Решение представляет собой новый модуль цифровой платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok, созданной специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику») — IIoT.Istok.Military. Программное обеспечение собирает информацию с датчиков, встроенных в оборудование, и отправляет в центр управления.
Модуль позволяет организовать систему мониторинга и управления техническими процессами, а также сформировать цифровой двойник вооружений, спецтехники, инженерной инфраструктуры или технологических установок. За счет сбора и обработки больших данных решение способно обеспечивать прозрачность эксплуатации оборудования и выявлять тренды в его работе, прогнозировать состояние аппаратуры и планировать техническое обслуживание.
«Цифровизация сегодня стала новой точкой роста для военного управления. Модуль IIoT.Istok.Military, как часть платформы промышленного интернета вещей, позволит организовать мониторинг различного оборудования в режиме реального времени и таким образом повысить безопасность и надежность эксплуатации военной техники и сооружений, доступность и достоверность информации, оперативность принятия решений. На данный момент нами разработан прототип нового модуля, а в перспективе система сможет охватить почти весь спектр задач, связанных с повседневной деятельностью вооруженных сил и с управлением жизненным циклом ВВСТ», — рассказал Виталий Александров, директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина.
IIoT.Istok входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.
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