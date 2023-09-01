Новый многофункциональный спортивный центр открыли в Твери

© гостехнадзор.тверскаяобласть.рф

28 августа в Твери начал работу многофункциональный спортивный центр — гребная база на реке Тверце, построенный по проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На открытии присутствовали знаменитые гребцы, прославивший Верхневолжье многократными победами, ветераны спорта, воспитанники государственных спортивных школ региона, представители Федерации гребного спорта России, журналисты.

Общая площадь многофункционального центра — более 4 тыс. квадратных метров. Здесь созданы все условия для круглогодичного тренировочного процесса. Обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала, другие необходимые для занятий помещения. В подземной части здания располагаются эллинги для хранения судов, мастерская для их ремонта. Оборудованы спуски к воде, проведено благоустройство прилегающей к зданию территории, обустроены подъезды.

«Я видел немало гребных баз, но эта произвела самое хорошее впечатление. На этой площадке можно будет добиться больших успехов и результатов. Наверняка она станет центром притяжения многих ребят», — считает серебряный призер Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев.

© гостехнадзор.тверскаяобласть.рф

© гостехнадзор.тверскаяобласть.рф