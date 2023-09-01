В Волгодонске открылась новая школа

1 сентября в Волгодонске (городе расположения Ростовской АЭС) открылась Инженерно-технологическая гимназия «Юнона».

© rosatom.ru

Сегодня здесь прозвучал первый звонок, ознаменовавший не только начало учебного года, но и начало истории школы.

Школа рассчитана на 600 учащихся и находится в одном из отдаленных и активно развивающихся микрорайонов города, остро нуждающемся в общеобразовательном учреждении. Она построена за три с половиной года при поддержке Росатома, концерна «Росэнергоатом» и Ростовской АЭС в рамках национального проекта и областной программы «Развитие образования». Стоимость проекта — 1,224 млрд рублей.

Учреждение образования будет работать при Волгодонском инженерно-техническом институте Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Акцент в образовательном процессе сделан на углубленное изучение физики, математики и механики, а также — на раннюю профориентацию.

«Я поздравляю ребят с началом нового учебного года в новой современной школе и очень рассчитываю, что ее выпускники, получив в нашем опорном вузе ВИТИ НИЯУ МИФИ высшее образование и профессию инженеров, придут работать к нам — на Ростовскую атомной станцию. Сегодня мы вкладываемся в наше будущее и уверены, что готовим достойную смену», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Справка: Инженерно-техническая гимназия «Юнона» — это школа нового поколения. Она одна из самых оснащенных и современных в регионе. На территории — стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольная площадка и поле для мини-футбола.

© rosatom.ru

© rosatom.ru

© rosatom.ru

© rosatom.ru

© rosatom.ru