В Полярных Зорях открылся Центр олимпиадной подготовки

В городе Полярные Зори (Мурманская обл.) открылся Центр олимпиадной подготовки «Уникум».

© rosatom.ru

Он был организован на базе гимназии № 1 и появился благодаря победе в грантовом конкурсе по новому направлению «Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам», подписанному в июне этого года соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области, благотворительной поддержке Кольской АЭС.

Новый класс в гимназии позволит ребятам углублённо изучать физику, химию, биологию и информатику.

«Мы понимаем, что кадровая основа и профессиональный потенциал закладываются еще со школьной скамьи. Сегодняшнее открытие „Уникума“ — это тот шаг, который позволит нам обеспечить кадровое будущее, приток высококвалифицированных специалистов, ведь у нас большие планы по строительству Кольской АЭС-2. Надеюсь, будущие работники станции учатся сегодня в школе, и чем более высокий уровень знаний они демонстрируют, тем лучше будет эффективность и безопасность работы атомной станции», — отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кроме того, в Городском дворце культуры появился виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура», на приобретение оборудования которого Кольская АЭС выделила дополнительно 900 тыс. рублей. Все жители города cмогут приобщаться к искусству при помощи онлайн-трансляций, которые позволят смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов в режиме реального времени или в записи.

© rosatom.ru