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Статистика

Станкостроение на марше. Июль

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Согласно оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-июле 2023 года» выпуск станочного оборудования продолжает увеличиваться:

— станки металлорежущие

В июле 2023 года было выпущено 692 металлорежущих станка. Это на 19% больше, чем год назад (579 станков). За 7 месяцев этого года произведено 4 596 станков по сравнению с 3 876 станками аналогичного периода прошлого года, рост 19%.

— машины кузнечно-прессовые

В июле 2023 года кузнечно-прессовых машин выпущено 864. Это на 23% больше, чем в июле 2022 года (701 штука). За 7 месяцев 2023 года произведено 6 728 МКП по сравнению с 5 191 единицами, выпущенными за 7 месяцев прошлого года (рост 30%).

Источник: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801

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статистика, Росстат, станкостроение
  • Нет аватара termometrix
    02.09.2317:45:45

    За 7 месяцев этого года произведено 4 596 станков

    Хорошая динамика.Мы должны выйти на выпуск не менее 20 тыс. станков в год.Непростая, но выполнимая задача.Советский Союз производил почти 20 000 станков с ЧПУ в год.Конечно, качества и технические характеристики советских станков не всегда соответствовали высоким стандартам производства,по вполне объективным причинам наша техника зачастую была менее конкурентоспособной, чем у развитых капиталистических стран, из-за меньших возможностей углубления уровня специализации в социалистической зоне.

    #1268067
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      02.09.2317:57:20

      Один современный станок может кратно превосходить по производительности и качеству обработки станки времен СССР. Так что, может, нет необходимости производить так много. Если только не стоит задача выйти на ударные темпы роста экономики.

      #1268068
      • Нет аватара termometrix
        02.09.2318:32:17

        Я имею в виду все станки в целом,в том числе и без ЧПУ.Где-то около 20 тысяч новых станков составляет российский рынок в год,но подобный выпуск означает тотальное импортозамещение.

        В стратегии развития отрасли упоминается, что общий парк станков должен вырасти после 2030 года. Это предполагает расширенное воспроизводство и постоянный рост российской продукции по сравнению с текущими показателями.Цель стратегии — снизить уровень импорта станков до 50% от общего объёма продаж в год.

        Отредактировано: termometrix~18:44 02.09.23
        #1268070
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