Станкостроение на марше. Июль
Согласно оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-июле 2023 года» выпуск станочного оборудования продолжает увеличиваться:
— станки металлорежущие
В июле 2023 года было выпущено 692 металлорежущих станка. Это на 19% больше, чем год назад (579 станков). За 7 месяцев этого года произведено 4 596 станков по сравнению с 3 876 станками аналогичного периода прошлого года, рост 19%.
— машины кузнечно-прессовые
В июле 2023 года кузнечно-прессовых машин выпущено 864. Это на 23% больше, чем в июле 2022 года (701 штука). За 7 месяцев 2023 года произведено 6 728 МКП по сравнению с 5 191 единицами, выпущенными за 7 месяцев прошлого года (рост 30%).
- Станкостроение: продолжается уверенный рост производства
- Производство станков растёт
- Станкостроение на марше
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