Станкостроение на марше. Июль

© 16k20.ru

Согласно оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-июле 2023 года» выпуск станочного оборудования продолжает увеличиваться:

— станки металлорежущие

В июле 2023 года было выпущено 692 металлорежущих станка. Это на 19% больше, чем год назад (579 станков). За 7 месяцев этого года произведено 4 596 станков по сравнению с 3 876 станками аналогичного периода прошлого года, рост 19%.

— машины кузнечно-прессовые

В июле 2023 года кузнечно-прессовых машин выпущено 864. Это на 23% больше, чем в июле 2022 года (701 штука). За 7 месяцев 2023 года произведено 6 728 МКП по сравнению с 5 191 единицами, выпущенными за 7 месяцев прошлого года (рост 30%).