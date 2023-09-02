В Луганске открыли сквер имени Героев «Молодой гвардии»
Церемония открытия сквера имени Героев «Молодой гвардии» после реконструкции, проведенной московскими специалистами, прошла в Луганске 1 сентября.
В сквере имени Героев «Молодой гвардии», расположенном в центре Луганска, московские специалисты демонтировали все старые конструкции, обустроили новые дорожки, заложили необходимые коммуникации и возвели поющий фонтан. Также строители установили несколько детских площадок для детей разных возрастов, универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, скейт-парк, две спортивных площадки, построили сцену.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/18638537
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02.09.2322:37:50