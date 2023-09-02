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Города и сёла России

В Луганске открыли сквер имени Героев «Молодой гвардии»

 © lnr-news.ru

Церемония открытия сквера имени Героев «Молодой гвардии» после реконструкции, проведенной московскими специалистами, прошла в Луганске 1 сентября.

В сквере имени Героев «Молодой гвардии», расположенном в центре Луганска, московские специалисты демонтировали все старые конструкции, обустроили новые дорожки, заложили необходимые коммуникации и возвели поющий фонтан. Также строители установили несколько детских площадок для детей разных возрастов, универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, скейт-парк, две спортивных площадки, построили сцену.

 © lugansk-news.ru

 © avatars.mds.yandex.net

 © lugansk-news.ru

 © lugansk-news.ru

 © lugansk-news.ru

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © lugansk-news.ru

 © lugansk-news.ru

 © avatars.mds.yandex.net

 © lnr-news.ru
Источник: https://tass.ru/obschestvo/18638537

ЛНР, Луганск, парки, скверы
  • Великоросс Великоросс
    02.09.2322:37:50

    Открытие реконструированного сквера в Луганске

    ©Видео с youtube.com

    #1268073
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