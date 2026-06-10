Луганский хладокомбинат приобрел оборудование для производства мороженого по новой технологии
Хладокомбинат приобрел оборудование, аналогов которому в России пока нет, на базе уникальной итальянской технологии.
Особенность новой линии заключается в использовании системы мгновенной шоковой заморозки. Благодаря такой технологии мороженое охлаждается быстрее и при более низкой температуре, что позволяет значительно увеличить объемы выпуска продукции.Подобные производственные комплексы работают лишь на нескольких предприятиях Европы, в том числе в Италии и Словении. Луганский завод станет шестым в мире и первым в России, где будет использоваться такая технология.Выбор площадки для реализации проекта неслучаен. Луганское мороженое давно считается одним из узнаваемых брендов Донбасса. Предприятие выпускало продукцию по усовершенствованному рецепту, основанному на технологии 1929 года, сохраняя вкус, который многие сравнивают с советским пломбиром из детства.
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