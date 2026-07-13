Молокозавод «Станица» в ЛНР расширил производство
Крупнейший в ЛНР производитель молочной продукции «Станица» недавно вступил в свободную экономическую зону (СЭЗ). «Станица» активно проводит модернизацию своих мощностей, в том числе с использованием тех механизмов поддержки, которые действуют на территории республики.Луганский молокозавод «Станица» основан в 1972 году. В 2014-м попал под обстрелы со стороны неонацистов. Тогда были повреждены здания и уничтожен автопарк предприятия. Но уже в 2015 году «Станица» возобновила производство.
На средства, которые высвободились благодаря вступлению в СЭЗ, компания купила установку охладительного оборудования.И это большое событие! Ведь продукцию знают и любят — она поставляется по всей территории ЛНР, в том числе на освобожденные территории.В рамках СЭЗ были приобретены у «Росагролизинга» пять авторефрижераторов для перевозки готовой продукции, что позволило облегчить логистику. Получение субсидий от Фонда развития промышленности (ФРП) позволило купить новое оборудование, осуществить ремонт цеха в соответствии с российскими стандартами.
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