Крупнейший в ЛНР производитель молочной продукции «Станица» недавно вступил в свободную экономическую зону (СЭЗ). «Станица» активно проводит модернизацию своих мощностей, в том числе с использованием тех механизмов поддержки, которые действуют на территории республики.Луганский молокозавод «Станица» основан в 1972 году. В 2014-м попал под обстрелы со стороны неонацистов. Тогда были повреждены здания и уничтожен автопарк предприятия. Но уже в 2015 году «Станица» возобновила производство. © s11.stc.yc.kpcdn.net

На средства, которые высвободились благодаря вступлению в СЭЗ, компания купила установку охладительного оборудования.И это большое событие! Ведь продукцию знают и любят — она поставляется по всей территории ЛНР, в том числе на освобожденные территории.В рамках СЭЗ были приобретены у «Росагролизинга» пять авторефрижераторов для перевозки готовой продукции, что позволило облегчить логистику. Получение субсидий от Фонда развития промышленности (ФРП) позволило купить новое оборудование, осуществить ремонт цеха в соответствии с российскими стандартами.