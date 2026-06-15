В 2023 году Фонд развития территорий включил предприятие «Лугамаш» в числе десятка первых в реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Льготные условия СЭЗ позволили начать проводить модернизацию и техническое переоснащение производства, увеличить численность сотрудников и поднять уровень заработной платы.«Лугамаш» — важное предприятие не только для ЛНР, но и для всей страны. Оно специализируется на выпуске запасных частей для подвижного состава, играя ключевую роль в обеспечении работоспособности железнодорожного транспорта. Ассортимент включает более 200 наименований узлов, деталей и сложных сварных конструкций, необходимых для изготовления новых локомотивов предприятиями РФ. © s14.stc.yc.kpcdn.net

В рамках участия в СЭЗ «Лугамаш» привлекло более 168 миллионов рублей инвестиций на дальнейшее обновление производственных мощностей. Эти средства были направлены на приобретение современного оборудования, внедрение передовых технологий и повышение производительности.Компания активно использует различные меры государственной поддержки. Так, еще в 2023 году завод получил заем в размере 75 миллионов рублей от Фонда развития промышленности ЛНР на финансирование проекта по организации непрерывного изготовления рам тележек и корпусов букс для грузовых магистральных тепловозов и электровозов, поставляемых для РЖД. Этот проект имеет стратегическое значение для обеспечения бесперебойной работы железнодорожной сети России.У предприятия очень большая перспектива, а на тех площадках, которые не задействованы, планируется делать технопарк, чтобы была возможность работать и по другим направлениям региональной промышленности.