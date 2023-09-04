С производственной площадки «Атоммаш» машиностроительного дивизиона Государственной корпорации «Росатом» отгружен корпус атомного реактора нового типа — ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный).

© rosatom.ru

Оборудование предназначено для второго энергоблока Курской АЭС-2. Вес отгруженного изделия — 340 тонн. Транспортировка изделия будет проходить комбинированным путем: с помощью водного и наземного транспорта.

«Это уже четвертый реактор, выпущенный „Атоммашем“ в этом году. А это значит, что наш машиностроительный дивизион выходит на рекордный темп выпуска реакторного оборудования. Отмечу, что это не рекорд ради рекордов, а ответ на амбициозную программу Росатома по строительству АЭС в нашей стране и за рубежом. Госкорпорация прикладывает максимум усилий, чтобы сохранять лидирующие позиции на мировом рынке атомных технологий», — заявил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения III+ являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный).

Первый реактор ВВЭР-ТОИ для первого энергоблока Курской АЭС-2 был отгружен в 2020 году. В этом году также были отгружены атомные реакторы для АЭС Турции и Бангладеш, а также 18 парогенераторов. Таким образом были достигнуты исторически рекордные показатели для отечественного атомного машиностроения. В 2023 году «Росатом» превзошел собственный рекорд: атомный реактор для Курской АЭС-2 — четвертый в этом году. Ранее в адрес заказчиков были отправлены корпуса реакторов и комплекты парогенераторов для Тяньваньской АЭС, АЭС «Сюйдапу» (Китайская Народная республика) и АЭС «Куданкулам» (Индия).

© rosatom.ru

ВВЭР-ТОИ — разработка российских проектировщиков на базе технических решений для реакторных установок ВВЭР-1200. Атомные реакторы нового типа обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, а также повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям. Оборудование изготовлено из безникелевой стали и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

Реактор — изделие первого класса безопасности. Представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри корпуса размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.